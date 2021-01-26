Грузовой беспилотник поднял 110 млн рублей

Грузовой беспилотник поднял 110 млн рублейФинансировать проект решила «Национальная технологическая инициатива»
НТИ выделила 110 млн руб. воронежскому КБ «Русь», создающему беспилотный вертолет для перевозки грузов на расстояние до 200 км. Сертификация беспилотника намечена на 2022 г.
Финансирование проекта было одобрено межведомственной рабочей группой по разработке и реализации «Национальной технологической инициативы» (НТИ), рассказал «Ведомостям» пресс-секретарь АНО «Платформа НТИ» Юрий Сушинов. Вертолет получил название R-2200. По словам Сушинова, особенностями разработки являются небольшие размеры, мобильность, простота обслуживания, а также минимальные затраты на эксплуатацию. Вертолет способен перевозить грузы массой до 80 кг на расстояние до 200 км. Расчетная стоимость доставки грузов составит чуть больше 2 руб. за 1 кг на 1 км.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам