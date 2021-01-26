Грузовой беспилотник поднял 110 млн рублей

Финансирование проекта было одобрено межведомственной рабочей группой по разработке и реализации «Национальной технологической инициативы» (НТИ), рассказал «Ведомостям» пресс-секретарь АНО «Платформа НТИ» Юрий Сушинов. Вертолет получил название R-2200. По словам Сушинова, особенностями разработки являются небольшие размеры, мобильность, простота обслуживания, а также минимальные затраты на эксплуатацию. Вертолет способен перевозить грузы массой до 80 кг на расстояние до 200 км. Расчетная стоимость доставки грузов составит чуть больше 2 руб. за 1 кг на 1 км.