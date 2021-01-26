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Грузовой беспилотник поднял 110 млн рублей

Финансировать проект решила «Национальная технологическая инициатива»
Павел Клевошин
У конструкторского бюро уже были разработаны образцы беспилотников /КБ «Русь»

НТИ выделила 110 млн руб. воронежскому КБ «Русь», создающему беспилотный вертолет для перевозки грузов на расстояние до 200 км. Сертификация беспилотника намечена на 2022 г.

Финансирование проекта было одобрено межведомственной рабочей группой по разработке и реализации «Национальной технологической инициативы» (НТИ), рассказал «Ведомостям» пресс-секретарь АНО «Платформа НТИ» Юрий Сушинов. Вертолет получил название R-2200. По словам Сушинова, особенностями разработки являются небольшие размеры, мобильность, простота обслуживания, а также минимальные затраты на эксплуатацию. Вертолет способен перевозить грузы массой до 80 кг на расстояние до 200 км. Расчетная стоимость доставки грузов составит чуть больше 2 руб. за 1 кг на 1 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных