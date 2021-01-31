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Количество постаматов в России за год увеличилось в 1,5 раза

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Мария Котова Антон Филатов
Андрей Гордеев /Ведомости

Количество постаматов в 15 крупнейших городах России (с населением более 1 млн человек) увеличилось на 54% – с 4938 до 7616 шт., показало исследование сервиса 2ГИС. Наибольшее число точек расположено в трех крупнейших городах страны – Москве (3019), Санкт-Петербурге (1212) и Новосибирске (461). При этом самый значимый прирост зафиксирован в Красноярске (+156%), Воронеже (+153%) и Волгограде (+111%). Еще больший рост зафиксировала компания Data Insight, правда, по словам ее ведущего аналитика направления «Логистика» Наталии Крупениной, она считала с мая 2019 г. по сентябрь 2020 г. За этот период количество постаматов выросло как минимум на 134%. Другие данные Data Insight не предоставила.

Всего в России в настоящий момент работает более 18 000 постаматов, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он согласен с данными 2ГИС, что их количество в крупнейших городах за год увеличилось в 1,5 раза. Лидер рынка, по данным «Infoline-аналитики», – Ozon, у которого более 7500 собственных постаматов, на втором месте – PickPoint (порядка 5300 точек).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных