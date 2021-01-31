Количество постаматов в России за год увеличилось в 1,5 раза

Количество постаматов в 15 крупнейших городах России (с населением более 1 млн человек) увеличилось на 54% – с 4938 до 7616 шт., показало исследование сервиса 2ГИС. Наибольшее число точек расположено в трех крупнейших городах страны – Москве (3019), Санкт-Петербурге (1212) и Новосибирске (461). При этом самый значимый прирост зафиксирован в Красноярске (+156%), Воронеже (+153%) и Волгограде (+111%). Еще больший рост зафиксировала компания Data Insight, правда, по словам ее ведущего аналитика направления «Логистика» Наталии Крупениной, она считала с мая 2019 г. по сентябрь 2020 г. За этот период количество постаматов выросло как минимум на 134%. Другие данные Data Insight не предоставила.