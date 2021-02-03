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Бюджет выделит более 200 млрд рублей на арктические проекты

В списке – инфраструктура, добыча полезных ископаемых, рыбоводство
Александр Лесных Тимур Халудоров
За счет реализации правительственных проектов решаются стратегические задачи развития логистики, модернизации портовой инфраструктуры и обеспечения грузовой базы Северного морского пути /Максим Стулов / Ведомости

Правительство РФ утвердило перечень инвестиционных проектов в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ), которые получат государственные субсидии на общую сумму более 214 млрд руб. Эти деньги компании – инициаторы проектов смогут использовать на строительство инфраструктуры, необходимой для полноценной работы новых производств.

Средства будут выделять на безвозвратной основе в размере до 20% от общего объема инвестиций в организацию новых производств, но при соблюдении ряда условий. В частности, для этого компании должны инвестировать в проект не менее 300 млн руб., обеспечить создание новых рабочих мест и покрытие предоставленной субсидии в виде налоговых отчислений в бюджет в срок до 10 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных