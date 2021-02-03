Бюджет выделит более 200 млрд рублей на арктические проекты

Бюджет выделит более 200 млрд рублей на арктические проектыВ списке – инфраструктура, добыча полезных ископаемых, рыбоводство
Правительство РФ утвердило перечень инвестиционных проектов в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ), которые получат государственные субсидии на общую сумму более 214 млрд руб. Эти деньги компании – инициаторы проектов смогут использовать на строительство инфраструктуры, необходимой для полноценной работы новых производств.
Средства будут выделять на безвозвратной основе в размере до 20% от общего объема инвестиций в организацию новых производств, но при соблюдении ряда условий. В частности, для этого компании должны инвестировать в проект не менее 300 млн руб., обеспечить создание новых рабочих мест и покрытие предоставленной субсидии в виде налоговых отчислений в бюджет в срок до 10 лет.
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