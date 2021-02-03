Бюджет выделит более 200 млрд рублей на арктические проекты

Средства будут выделять на безвозвратной основе в размере до 20% от общего объема инвестиций в организацию новых производств, но при соблюдении ряда условий. В частности, для этого компании должны инвестировать в проект не менее 300 млн руб., обеспечить создание новых рабочих мест и покрытие предоставленной субсидии в виде налоговых отчислений в бюджет в срок до 10 лет.