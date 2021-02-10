Госкомпания «Кавминкурортресурсы» может заняться самостоятельной дистрибуцией «Ессентуков»В последние годы государство боролось с контрафактом на рынке минеральных вод
Подконтрольная государству компания «Кавминкурортресурсы» (КМКР) попросила Федеральную антимонопольную службу дать ей предварительное согласие на приобретение 51% долей в уставном капитале ООО «КМКР-Дистрибьюшен». Это ООО сейчас на 51% принадлежит фирме «Рокадовская», чей владелец — «Завод минеральных вод Октябрь-А» Ислама и Хасана Эстамировых. Еще 49% долей в этой компании у Ахмеда Эстамирова.
Компания рассматривает возможность участия в компании-дистрибуторе воды под брендами «Ессентуки» N4, N17, «Ессентуки целебная», «Нарзан», а также «Славяновская» и «Нагутская», подтвердил исполнительный директор КМКР Евгений Левицкий. Она займется поставками воды в торговые сети. Это позволит государству контролировать воду на всех этапах движения — от скважины до прилавка торговых сетей, а значит гарантировать и качество, уверяет Левицкий. Представитель «Рокадовской» отказался от комментариев.
КМКР — крупнейший недропользователь в Кавказских минеральных водах. Компания добывает минеральные воды, снабжает ими курорты и санатории региона. Она на 51% принадлежит Росимуществу, оставшиеся 49% — у Федерации независимых профсоюзов. Последние два года КМКР является также владельцем 25% долей частно-государственной компании «Холдинг аква», которая добывает и разливает минеральную воду «Ессентуки» № 4 и № 17, «Нарзан» и др.
Оставшиеся 75% в ней принадлежат частной «Аква инвест», долями в которой владеют АФК «Система» Владимира Евтушенкова, сын Давида Якобашвили Михаил, а также инвестиционный директор «Системы» Никита Шашкин. В 2019 г. правительство передало «Холдинг аква» эксклюзивное право на добычу и розлив «Ессентуков». Целью этого была очистка рынка от контрафакта: долгие годы до этого многие компании покупали воду у КМКР, но выпуск намного превышал официальную добычу. В итоге «Холдинг аква» стала единственным официальным производителем вод «Ессентуки» № 4 и № 17.
«Аква инвесту» принадлежат права на 85% коммерческой добычи «Ессентуков», КМКР — 15%, они внесены в это совместное предприятие. Скорее всего, теперь госкомпания будет сама осваивать свои 15%, и, возможно, выйдет из совместного предприятия, говорит знакомый руководства КМКР. Левицкий это не прокомментировал. Компании «Холдинг аква» известно о планах КМКР заниматься самостоятельной дистрибуцией добываемой ими минеральных вод, сообщил гендиректор компании Святослав Вильк.
Компания «Завод минеральных вод «Октябрь-А», которой принадлежит «Рокадовская», обвинялась в производстве контрафакта. Как сообщало следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю, в 2018 г. полиция пресекла производство контрафактной минеральной воды под маркой «Ессентуки 17» на «Заводе минеральных вод "Октябрь-А"».
Предприятие маркировало свою продукцию этикетками с наименованием «Ессентуки 17», а скважина, из которой добывалась минеральная вода, к Ессентукскому месторождению не имела отношения. С 2016 г. по июнь 2018 г. компания поставил в торговые сети более 17 млн бутылок минеральной воды «Ессентуки 17», причинив правообладателям (КМКР и «Ессентукскому заводу минеральных вод на КМВ») ущерб более чем на 400 млн руб. Следственное управление тогда возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). По мнению следствия, тогда действовала организованная группа во главе с представителем учредителей «Завода минеральных вод «Октябрь-А».