Госкомпания «Кавминкурортресурсы» может заняться самостоятельной дистрибуцией «Ессентуков»

Предприятие маркировало свою продукцию этикетками с наименованием «Ессентуки 17», а скважина, из которой добывалась минеральная вода, к Ессентукскому месторождению не имела отношения. С 2016 г. по июнь 2018 г. компания поставил в торговые сети более 17 млн бутылок минеральной воды «Ессентуки 17», причинив правообладателям (КМКР и «Ессентукскому заводу минеральных вод на КМВ») ущерб более чем на 400 млн руб. Следственное управление тогда возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). По мнению следствия, тогда действовала организованная группа во главе с представителем учредителей «Завода минеральных вод «Октябрь-А».