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Ритейлерам стало не хватать сахара по фиксированным ценам

Рынок ждал окончания ценовых соглашений, но их продлят
Екатерина Бурлакова
Производители сахара уверяют, что исполняют заявки в рамках соглашения, но сети просят «заоблачные объемы»  /Александр Рюмин / ТАСС

С конца прошлого года производители сахара, ритейлеры, Минпромторг и Минсельхоз придерживаются ценового соглашения: оптовая стоимость сахара не должна превышать 36 руб./кг, розничная – 46 руб./кг. Такие обязательства участники рынка взяли на себя после того, как на рост цен обратил внимание президент Владимир Путин. Предполагалось, что заморозка цен продлится три месяца.

Однако 22 марта правительство поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу «провести оперативные консультации с бизнесом» о продлении ограничений еще на два месяца, сообщила пресс-служба правительства. «Ранее принятые меры по заключению соглашений о ценах <...> доказали свою эффективность», – говорится в сообщении правительства.

Но предлагается и господдержка производителей – компенсация в размере 5 руб./кг для компаний, не повышающих цену. Чтобы выровнять ситуацию на рынке, на уровне Евразийской экономической комиссии также прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара с 15 мая по 31 августа, но на объем не более 350 000 т. Проект нормативного акта об этом должен быть внесен Минэкономразвития в правительство не позднее 1 апреля. Принимаемые меры «позволят избежать резких ценовых скачков и постепенно вернуться к рыночным механизмам регулирования», сказано в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных