Ритейлерам стало не хватать сахара по фиксированным ценам

Но предлагается и господдержка производителей – компенсация в размере 5 руб./кг для компаний, не повышающих цену. Чтобы выровнять ситуацию на рынке, на уровне Евразийской экономической комиссии также прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара с 15 мая по 31 августа, но на объем не более 350 000 т. Проект нормативного акта об этом должен быть внесен Минэкономразвития в правительство не позднее 1 апреля. Принимаемые меры «позволят избежать резких ценовых скачков и постепенно вернуться к рыночным механизмам регулирования», сказано в сообщении.