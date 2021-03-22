Ритейлерам стало не хватать сахара по фиксированным ценам

Ритейлерам стало не хватать сахара по фиксированным ценамРынок ждал окончания ценовых соглашений, но их продлят
С конца прошлого года производители сахара, ритейлеры, Минпромторг и Минсельхоз придерживаются ценового соглашения: оптовая стоимость сахара не должна превышать 36 руб./кг, розничная – 46 руб./кг. Такие обязательства участники рынка взяли на себя после того, как на рост цен обратил внимание президент Владимир Путин. Предполагалось, что заморозка цен продлится три месяца.
Однако 22 марта правительство поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу «провести оперативные консультации с бизнесом» о продлении ограничений еще на два месяца, сообщила пресс-служба правительства. «Ранее принятые меры по заключению соглашений о ценах <...> доказали свою эффективность», – говорится в сообщении правительства.
Но предлагается и господдержка производителей – компенсация в размере 5 руб./кг для компаний, не повышающих цену. Чтобы выровнять ситуацию на рынке, на уровне Евразийской экономической комиссии также прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара с 15 мая по 31 августа, но на объем не более 350 000 т. Проект нормативного акта об этом должен быть внесен Минэкономразвития в правительство не позднее 1 апреля. Принимаемые меры «позволят избежать резких ценовых скачков и постепенно вернуться к рыночным механизмам регулирования», сказано в сообщении.