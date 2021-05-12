На аптечном рынке может произойти крупнейшая с 2017 года сделка

Один из крупнейших российских фармдистрибуторов – «Катрен» может получить контроль над ГК «Эркафарм», управляющей второй по выручке аптечной сетью в стране (в нее входят бренды «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон-фарма»). Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с деталями сделки, а также сообщило отраслевое издание «Вадемекум» со ссылкой на источник в ФАС.