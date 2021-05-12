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На аптечном рынке может произойти крупнейшая с 2017 года сделка

Контроль над «Эркафармом» получит дистрибутор «Катрен», что позволит сети рассчитаться с долгами
Мария Котова
Дистрибутор «Катрен» может получить контроль над аптечной сетью «Эркафарм» (в нее входят бренды «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон-фарма») /Андрей Гордеев / Ведомости

Один из крупнейших российских фармдистрибуторов – «Катрен» может получить контроль над ГК «Эркафарм», управляющей второй по выручке аптечной сетью в стране (в нее входят бренды «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон-фарма»). Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с деталями сделки, а также сообщило отраслевое издание «Вадемекум» со ссылкой на источник в ФАС.

По данным собеседника издания, в службу поступило ходатайство о приобретении 50,01% в АО «Управляющая компания «Эркафарм» от гендиректора «Катрена» Владимира Спиридонова (он также является партнером основного владельца дистрибутора Леонида Конобеева).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных