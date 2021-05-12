На аптечном рынке может произойти крупнейшая с 2017 года сделка

На аптечном рынке может произойти крупнейшая с 2017 года сделкаКонтроль над «Эркафармом» получит дистрибутор «Катрен», что позволит сети рассчитаться с долгами
Один из крупнейших российских фармдистрибуторов – «Катрен» может получить контроль над ГК «Эркафарм», управляющей второй по выручке аптечной сетью в стране (в нее входят бренды «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон-фарма»). Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с деталями сделки, а также сообщило отраслевое издание «Вадемекум» со ссылкой на источник в ФАС.
По данным собеседника издания, в службу поступило ходатайство о приобретении 50,01% в АО «Управляющая компания «Эркафарм» от гендиректора «Катрена» Владимира Спиридонова (он также является партнером основного владельца дистрибутора Леонида Конобеева).
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