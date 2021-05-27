«36,6» выбирает, какие региональные аптеки купить

Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в других аптечных сетях. Гендиректор «36,6» Александр Кузин информацию о начале региональной экспансии подтвердил. По его словам, сеть рассматривает возможность покупки местных игроков во всех частях страны. Конкретные компании, с кем ведутся переговоры о поглощении, он не назвал. Не стал он уточнять и какое количество аптек компания рассчитывает приобрести, пояснив, что это будет зависеть от переговоров. По словам Кузина, региональная экспансия коснется в первую очередь сети «Горздрав», которая работает в формате «у дома»: цены у нее ниже, чем у «36,6». При этом компания продолжит развиваться и органически. В прошлом году она таким образом открыла 124 точки, в планах на 2021 г. превысить этот показатель, говорит Кузин.