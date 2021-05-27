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«36,6» выбирает, какие региональные аптеки купить

Компания рассматривает возможность экспансии в 20 городов России
Мария Котова
«36,6» ранее уже работала в регионах /Максим Стулов / Ведомости

Одна из крупнейших аптечных сетей в стране – «36,6» (бренды «36,6» и «Горздрав») хочет снова выйти на региональные рынки. Сейчас компания, согласно информации на ее официальных сайтах, представлена в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, теперь она намерена расширить свое присутствие еще примерно на 20 регионов.

Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в других аптечных сетях. Гендиректор «36,6» Александр Кузин информацию о начале региональной экспансии подтвердил. По его словам, сеть рассматривает возможность покупки местных игроков во всех частях страны. Конкретные компании, с кем ведутся переговоры о поглощении, он не назвал. Не стал он уточнять и какое количество аптек компания рассчитывает приобрести, пояснив, что это будет зависеть от переговоров. По словам Кузина, региональная экспансия коснется в первую очередь сети «Горздрав», которая работает в формате «у дома»: цены у нее ниже, чем у «36,6». При этом компания продолжит развиваться и органически. В прошлом году она таким образом открыла 124 точки, в планах на 2021 г. превысить этот показатель, говорит Кузин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных