Американская сеть пиццерий Little Caesars приходит в Россию

Срок окупаемости при запуске новой сети пиццерий может достигать 5–10 лет в зависимости от амбициозности планов по открытию новых точек, говорит Тихов. Он отмечает, что рынок пиццы никогда не отличался высокой маржинальностью. А в последнее время из-за роста затрат, который может ежегодно составлять 5–10%, она снизилась еще больше. Тем не менее этот сегмент растет, а пицца остается самым популярным продуктом в сегменте доставки, с чем и может быть связан интерес новых игроков, продолжает эксперт. Но, по его мнению, чтобы добиться успеха в Москве, владельцам франшизы Little Caesars необходимо будет открыть не менее 100 точек и покрыть все зоны доставки. Пиццерии пострадали во время пандемии меньше всего, говорит основатель сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов. По его словам, в то время как продажи других игроков рынка общепита падали, пиццерии, наоборот, нарастили показатели за счет доставки. Об этом же говорит и гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. С другой стороны, по его словам, на этом рынке высокая конкуренция. Это не позволяет переложить затраты сетей, связанные с повышением цен на продовольственные товары, на потребителей, чьи реальные доходы снижаются. Миронов в успехе Little Caesars в России сомневается, так как этот бренд тут никому не известен. Кинцурашвили и Саганелидзе уже есть проекты в ресторанной отрасли. Так, им принадлежат рестораны Spettaco на Кутузовском проспекте, Paprica в «Домодедово» и «География» на Тверской улице, а также сеть «Zю кафе» (проект обанкротившегося ресторатора Ильи Лихтенфельда).