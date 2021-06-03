Американская сеть пиццерий Little Caesars приходит в Россию

Американская сеть пиццерий Little Caesars приходит в РоссиюЕе будут развивать бывшие акционеры «36,6»
Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе, бывшие акционеры «36,6», развивающие сейчас сеть аптек A.V.E., приобрели франшизу американской сети пиццерий Little Caesars, рассказал «Ведомостям» консультант по недвижимости, знающий об этом от одной из сторон. По данным «СПАРК-Интерфакса», в мае этого года принадлежащая бизнесменам ООО «АВЕ-пицца» зарегистрировало домен littlecaesarsrussia.ru. На данный момент этот сайт не работает. Кинцурашвили, представители A.V.E и Little Caesars на запросы «Ведомостей» не ответили.
Little Caesars была основана в 1959 г. Мирианой и Майком Илич (скончался в 2017 г.). Последнему также принадлежали хоккейный клуб Detroit Red Wings и баскетбольный Detroit Tigers. Штаб-квартира Little Caesars расположена в штате Мичиган. Согласно данным американского отраслевого журнала PMQ Pizza Magazine, по итогам 2019 г. она была третьей по продажам сетью пиццерий в США ($3,77 млрд) после Domino’s и Pizza Hut ($7 млрд и $5,58 млрд соответственно).
Под брендом Little Caesars в Москве могут быть открыты 10 пиццерий в течение лета этого года, знает один из консультантов по недвижимости. Дальнейшие планы компании ему не известны. Для открытия пиццерий требуются сравнительно небольшие помещения площадью 100–150 кв. м, говорит заместитель директора департамента стрит-ритейла Colliers Валерия Гвоздева. Сейчас, по ее словам, вакантность таких площадок составляет около 25–30% – из-за пандемии несетевым арендаторам, развивавшим концептуальные рестораны, пришлось покинуть рынок. Однако такие помещения активно занимают другие пиццерии, в частности «Додо пицца». Уже к осени Гвоздева ожидает дефицит площадок с такими параметрами под размещение общепита, что повлечет за собой и повышение арендных ставок.
Рынок пиццы – один из самых высококонкурентных в общепите, в том числе из-за невысокого порога входа, говорит управляющий директор «Додо пицца» в России Иван Тихов. По его оценке, стоимость открытия одной точки составляет примерно 15–20 млн руб. Соответственно, весь проект на первом этапе может обойтись бывшим акционерам «36,6» в 150–200 млн руб. По данным портала topfranchise.com, стоимость франшизы Little Caesars составляет $20 000. При этом франчайзи должен вложить в развитие сети не менее $221 000.
Срок окупаемости при запуске новой сети пиццерий может достигать 5–10 лет в зависимости от амбициозности планов по открытию новых точек, говорит Тихов. Он отмечает, что рынок пиццы никогда не отличался высокой маржинальностью. А в последнее время из-за роста затрат, который может ежегодно составлять 5–10%, она снизилась еще больше. Тем не менее этот сегмент растет, а пицца остается самым популярным продуктом в сегменте доставки, с чем и может быть связан интерес новых игроков, продолжает эксперт. Но, по его мнению, чтобы добиться успеха в Москве, владельцам франшизы Little Caesars необходимо будет открыть не менее 100 точек и покрыть все зоны доставки. Пиццерии пострадали во время пандемии меньше всего, говорит основатель сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов. По его словам, в то время как продажи других игроков рынка общепита падали, пиццерии, наоборот, нарастили показатели за счет доставки. Об этом же говорит и гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. С другой стороны, по его словам, на этом рынке высокая конкуренция. Это не позволяет переложить затраты сетей, связанные с повышением цен на продовольственные товары, на потребителей, чьи реальные доходы снижаются. Миронов в успехе Little Caesars в России сомневается, так как этот бренд тут никому не известен. Кинцурашвили и Саганелидзе уже есть проекты в ресторанной отрасли. Так, им принадлежат рестораны Spettaco на Кутузовском проспекте, Paprica в «Домодедово» и «География» на Тверской улице, а также сеть «Zю кафе» (проект обанкротившегося ресторатора Ильи Лихтенфельда).