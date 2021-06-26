Основатели «Самоката» привлекли $46 млн в стартап по доставке еды в США

Основатели «Самоката» привлекли $46 млн в стартап по доставке еды в СШАИнвесторы рассчитывают создать одного из лидеров американского рынка экспресс-доставки
Фонды Fort Ross Ventures, Citius, CM Ventures стали основными участниками раунда инвестиций общим объемом $46 млн в сервис доставки продуктов Buyk, созданный основателями «Самоката» Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым, а также бывшим гендиректором производителя электромобилей Arrival Group Сергеем Сульгиным. Также в раунде участвовали неназванные международные бизнес-ангелы.
Buyk станет аналогом «Самоката» на американском рынке, сервис будет использовать там отработанные в России технологии: он построит инфраструктуру дакрсторов, которая позволит доставлять заказы за 15 минут. Компания начинает работу с Нью-Йорка. Там востребована экспресс-доставка, но пока нет серьезных игроков в этом сегменте, считает Шишков. Компания намерена стать одним из ведущих игроков на американском рынке, добавил он.
CM Ventures и Fort Ross по итогам раунда вложили по $15 млн, Citius и международные бизнес ангелы — еще $16 млн, уточнили сами фонды.
Fort Ross Ventures – один из крупнейших фондов с российским капиталом, работающих в Кремниевой долине и Израиле. Его основатель и генеральный партнер — Виктор Орловский, который с 2001 по 2006 год работал в Альфа-банке в должности старшего вице-президента, в 2008–2015 гг руководил IT-направлением в Сбербанке (сейчас — «Сбер»). Инвесторами в фонды под управлением Fort Ross Ventures являются как российские, так и зарубежные частные лица и корпорации, такие как «Сбер», «Ланит», МТС, «Мегафон», Х5 Retail Group, НЛМК. Под управлением Fort Ross Ventures находятся четыре фонда. Объем средств под управлением Fort Ross Ventures составляет $345 млн.
«Мы считаем, что на рынке США в течение следующих 7–8 лет появится, как минимум одна компания стоимостью выше $50 млрд в сфере доставки продуктов и товаров для дома за 15 минут, которая составит конкуренцию многочисленным и популярным в США магазинам у дома», — говорит Орловский.
Основатели Citius, по данным Crunchbase, Олег Гордиенко и Темур Турдибеков. Сооснователь CM Ventures — Ваган Хранян, который прежде работал в Goldman Sachs и USM Holdings, согласно данным в LinkedIn. Там он отвечал за инвестиции в технологические стартапы, по словам его представителя.
Международный рынок уже осваивают и некоторые конкуренты «Самоката». В апреле 2021 г. «Яндекс.Лавка» сообщала о планах начать работу в Париже и Лондоне под брендом Yango Deli. Еще раньше, в ноябре 2020 г. компания начала работать в Израиле. У других компаний таких планов нет, они пока ориентированы на российский рынок. «Утконос», по словам представителя компании, сосредоточил усилия на российском рынке, в частности, Москве и Подмосковье. «Сбермаркет» тоже пока ориентирован на российский рынок. Объём онлайн-продаж товаров повседневного спроса по итогам 2020 г. составил более 150 млрд руб., при этом он все равно составлял только около 0,8% от всего оборота продуктового ритейла, говорит представитель компании. Он уточняет, что по прогнозам аналитиков, в ближайшие годы этот сегмент будет расти кратно.
Американский рынок доставки продуктов существенно больше российского, менее консолидирован, а клиенты там более платежеспособны, поэтому там есть перспективы для развития, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Хоть там и работает большое количество подобных стартапов, покрытие территории с возможностью заказа за 15 минут ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, добавляет он.
Такая модель доставки, как у «Самоката», безусловно, интересна и будет развиваться на американском рынке, говорит основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев. Однако лидером на этом рынке в итоге станет компания, которая получит доступ к наибольшему объему финансов. Скорее всего, это будет американская копания, а не компания из России, считает он.