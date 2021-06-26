Основатели «Самоката» привлекли $46 млн в стартап по доставке еды в США

Международный рынок уже осваивают и некоторые конкуренты «Самоката». В апреле 2021 г. «Яндекс.Лавка» сообщала о планах начать работу в Париже и Лондоне под брендом Yango Deli. Еще раньше, в ноябре 2020 г. компания начала работать в Израиле. У других компаний таких планов нет, они пока ориентированы на российский рынок. «Утконос», по словам представителя компании, сосредоточил усилия на российском рынке, в частности, Москве и Подмосковье. «Сбермаркет» тоже пока ориентирован на российский рынок. Объём онлайн-продаж товаров повседневного спроса по итогам 2020 г. составил более 150 млрд руб., при этом он все равно составлял только около 0,8% от всего оборота продуктового ритейла, говорит представитель компании. Он уточняет, что по прогнозам аналитиков, в ближайшие годы этот сегмент будет расти кратно.