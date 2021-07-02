X5 Group и PickPoint объединяют постаматы и пункты выдачи заказов

Логистические операторы 5Post и PickPoint договорились об объединении инфраструктуры, сообщили «Ведомостям» представители обеих компаний. Интернет-магазины, с которыми они сотрудничают, смогут теперь организовать доставку в 12 400 постаматов (из них 9000 принадлежат PickPoint, 3400 – 5Post). Кроме того, они будут использовать и общую сеть из 14 300 пунктов выдачи заказов (ПВЗ): 4000 и 10 300, соответственно. Помимо этого обе компании смогут пользоваться логистическими мощностями друг друга, в том числе транспортом, сортировочными центрами и т. д.