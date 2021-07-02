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X5 Group и PickPoint объединяют постаматы и пункты выдачи заказов

Совместная сеть станет одним из крупнейших логистических операторов в России
Вера Кузьмина Екатерина Бурлакова
PickPoint – один из лидеров среди сервисов по доставке товаров из интернет-магазинов /Евгений Разумный / Ведомости

Логистические операторы 5Post и PickPoint договорились об объединении инфраструктуры, сообщили «Ведомостям» представители обеих компаний. Интернет-магазины, с которыми они сотрудничают, смогут теперь организовать доставку в 12 400 постаматов (из них 9000 принадлежат PickPoint, 3400 – 5Post). Кроме того, они будут использовать и общую сеть из 14 300 пунктов выдачи заказов (ПВЗ): 4000 и 10 300, соответственно. Помимо этого обе компании смогут пользоваться логистическими мощностями друг друга, в том числе транспортом, сортировочными центрами и т. д.

Партнерство, в частности, позволит расширить географию присутствия обоих сервисов, а также число клиентов, говорит управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов. Гендиректор PickPoint Надежда Романова считает, что это даст возможность максимально быстро увеличить число пунктов доставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных