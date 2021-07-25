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АФК «Система» станет владельцем кагоцела

Эксперты оценивают стоимость бренда в 7–12 млрд рублей
Мария Котова
Если новый собственник инвестирует в продвижение и расширение показаний к применению, кагоцел сможет снова нарастить продажи /Андрей Гордеев / Ведомости

АФК «Система» Владимира Евтушенкова намерена приобрести ГК «Ниармедик», рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом переговоров. Представитель корпорации не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. «АФК «Система» – инвестиционная компания, мы регулярно прорабатываем различные варианты, в этом заключается суть нашей работы», – лишь заявил он. Представитель «Ниармедик» от комментариев воздержался.

ГК «Ниармедик» была создана в 1989 г. группой ученых НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, среди них – Владимир Нестеренко. Основной актив холдинга – разработанный в 2003 г. противовирусный препарат кагоцел. В группу также входят два завода в Москве и Обнинске общей мощностью 100,2 млн упаковок лекарств в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных