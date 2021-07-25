АФК «Система» станет владельцем кагоцела

АФК «Система» станет владельцем кагоцелаЭксперты оценивают стоимость бренда в 7–12 млрд рублей
АФК «Система» Владимира Евтушенкова намерена приобрести ГК «Ниармедик», рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом переговоров. Представитель корпорации не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. «АФК «Система» – инвестиционная компания, мы регулярно прорабатываем различные варианты, в этом заключается суть нашей работы», – лишь заявил он. Представитель «Ниармедик» от комментариев воздержался.
ГК «Ниармедик» была создана в 1989 г. группой ученых НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, среди них – Владимир Нестеренко. Основной актив холдинга – разработанный в 2003 г. противовирусный препарат кагоцел. В группу также входят два завода в Москве и Обнинске общей мощностью 100,2 млн упаковок лекарств в год.
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