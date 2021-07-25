АФК «Система» станет владельцем кагоцела

ГК «Ниармедик» была создана в 1989 г. группой ученых НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, среди них – Владимир Нестеренко. Основной актив холдинга – разработанный в 2003 г. противовирусный препарат кагоцел. В группу также входят два завода в Москве и Обнинске общей мощностью 100,2 млн упаковок лекарств в год.