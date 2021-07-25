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РЭО вложит 2,9 млрд рублей в сортировку мусора

Два предприятия позволят перерабатывать в Московской области до 1,5 млн т бытовых отходов ежегодно
Анна Подлинова
Евгений Разумный / Ведомости

Российский экологический оператор (РЭО) поддержит два инвестиционных проекта по переработке мусора в Московской области (МО), сообщил «Ведомостям» представитель РЭО. По его словам, наблюдательный совет одобрил выкуп облигаций компании «Комбинат» и входящей в группу «Эколайн» «КПО Нева». Ценные бумаги будут выпущены этими компаниями для финансирования строительства мусороперерабатывающих комплексов, ставка купона составит 3% годовых. Общий объем инвестиций в оба проекта, включая средства РЭО, составит 16 млрд руб.

Компания «Комбинат» открыта в 2005 г., с 2014 г. эксплуатирует полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) «Алексинский карьер», имеет лицензию на сбор и размещение отходов IV класса опасности. С 2018 г. она строит мусоросортировочный комплекс в подмосковном Клину мощностью 950 000 т ТКО в год. Ввод объекта намечен на декабрь текущего года. Всего в проект будет вложено 8,8 млрд руб. Из них средства РЭО составят 1,3 млрд руб., собственные средства компании – 1,52 млрд руб., остальное – кредит ПСБ. Проект позволит значительно увеличить объемы переработки ТКО, которые будут привозить сюда из Москвы, Клинского округа МО и соседствующих с ним районов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных