РЭО вложит 2,9 млрд рублей в сортировку мусора

Компания «Комбинат» открыта в 2005 г., с 2014 г. эксплуатирует полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) «Алексинский карьер», имеет лицензию на сбор и размещение отходов IV класса опасности. С 2018 г. она строит мусоросортировочный комплекс в подмосковном Клину мощностью 950 000 т ТКО в год. Ввод объекта намечен на декабрь текущего года. Всего в проект будет вложено 8,8 млрд руб. Из них средства РЭО составят 1,3 млрд руб., собственные средства компании – 1,52 млрд руб., остальное – кредит ПСБ. Проект позволит значительно увеличить объемы переработки ТКО, которые будут привозить сюда из Москвы, Клинского округа МО и соседствующих с ним районов.