РЭО вложит 2,9 млрд рублей в сортировку мусора

РЭО вложит 2,9 млрд рублей в сортировку мусораДва предприятия позволят перерабатывать в Московской области до 1,5 млн т бытовых отходов ежегодно
Российский экологический оператор (РЭО) поддержит два инвестиционных проекта по переработке мусора в Московской области (МО), сообщил «Ведомостям» представитель РЭО. По его словам, наблюдательный совет одобрил выкуп облигаций компании «Комбинат» и входящей в группу «Эколайн» «КПО Нева». Ценные бумаги будут выпущены этими компаниями для финансирования строительства мусороперерабатывающих комплексов, ставка купона составит 3% годовых. Общий объем инвестиций в оба проекта, включая средства РЭО, составит 16 млрд руб.
Компания «Комбинат» открыта в 2005 г., с 2014 г. эксплуатирует полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) «Алексинский карьер», имеет лицензию на сбор и размещение отходов IV класса опасности. С 2018 г. она строит мусоросортировочный комплекс в подмосковном Клину мощностью 950 000 т ТКО в год. Ввод объекта намечен на декабрь текущего года. Всего в проект будет вложено 8,8 млрд руб. Из них средства РЭО составят 1,3 млрд руб., собственные средства компании – 1,52 млрд руб., остальное – кредит ПСБ. Проект позволит значительно увеличить объемы переработки ТКО, которые будут привозить сюда из Москвы, Клинского округа МО и соседствующих с ним районов.