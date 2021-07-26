Аварию на Транссибе ликвидировали за два дня

Аварию на Транссибе ликвидировали за два дняНо размытый дождями мост все же лишит РЖД 3,3 млн т грузов в июле, подсчитали эксперты
Обрушение моста на Транссибе в Забайкальском крае на перегоне Куэнга-Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга, 23 июля застопорило перевозки в восточном направлении почти на двое суток.
Мост рухнул после наводнения и подмыва насыпи из-за сильных ливней (за сутки в регионе выпала месячная норма осадков).
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