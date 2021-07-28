Правительство вернулось к идее выпуска самолета «Байкал» разработки СибНИА

Правительство вернулось к идее выпуска самолета «Байкал» разработки СибНИАНо Минпромторг уже одобрил производство другого «Байкала» на Урале
Минпромторгу, Минвостокразвития и ВЭБу до 30 сентября поручено проработать вопрос финансирования производства девятиместного самолета ТВС-2ДТС, опытный образец которого создан Сибирским НИИ авиации им. Чаплыгина (СибНИА, Новосибирск). Такое поручение дал вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, рассказали «Ведомостям» три источника в отрасли.
Кроме того, СибНИА, «Вертолеты России» (входят в «Ростех») и Росавиация должны обсудить вопрос сертификации этого самолета, включая ее сроки и стоимость. Предполагается, что самолет будет поставляться объединенной дальневосточной авиакомпании, создаваемой на базе перевозчика «Аврора», говорит один из собеседников. Сегодня «Аврора» выполняет полеты на канадских DHC-8 и Twin Otter.