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Правительство вернулось к идее выпуска самолета «Байкал» разработки СибНИА

Но Минпромторг уже одобрил производство другого «Байкала» на Урале
Анастасия Львова
ТВС-2ДТС был представлен на авиасалоне МАКС еще в 2017 г. /Максим Стулов / Ведомости

Минпромторгу, Минвостокразвития и ВЭБу до 30 сентября поручено проработать вопрос финансирования производства девятиместного самолета ТВС-2ДТС, опытный образец которого создан Сибирским НИИ авиации им. Чаплыгина (СибНИА, Новосибирск). Такое поручение дал вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, рассказали «Ведомостям» три источника в отрасли.

Кроме того, СибНИА, «Вертолеты России» (входят в «Ростех») и Росавиация должны обсудить вопрос сертификации этого самолета, включая ее сроки и стоимость. Предполагается, что самолет будет поставляться объединенной дальневосточной авиакомпании, создаваемой на базе перевозчика «Аврора», говорит один из собеседников. Сегодня «Аврора» выполняет полеты на канадских DHC-8 и Twin Otter.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных