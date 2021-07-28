Правительство вернулось к идее выпуска самолета «Байкал» разработки СибНИА

Кроме того, СибНИА, «Вертолеты России» (входят в «Ростех») и Росавиация должны обсудить вопрос сертификации этого самолета, включая ее сроки и стоимость. Предполагается, что самолет будет поставляться объединенной дальневосточной авиакомпании, создаваемой на базе перевозчика «Аврора», говорит один из собеседников. Сегодня «Аврора» выполняет полеты на канадских DHC-8 и Twin Otter.