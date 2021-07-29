Группа S7 запустит новый лоукостер летом 2022 года

«Реальные доходы населения падают, особенно в период пандемии, когда много малых бизнесов закрывается. Кроме того, в Европе рейсы лоукостеров EasyJet и Wizz Air покрывают достаточно большой перечень городов, а в России подавляющее большинство кресел у авиакомпаний приходится на Москву и Санкт-Петербург. В этом мы видим возможность, потому что доступные перевозки должны быть не только для жителей Москвы и Петербурга», – сказала Филева.