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Группа S7 запустит новый лоукостер летом 2022 года

Увеличить количество таких перевозчиков хотел Минтранс
Анастасия Львова
Конкурентами нового лоукостера будут авиакомпании, планирующие развитие лоукост-сегмента, например Smartavia и Red Wings /Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейшая частная авиакомпания России S7 официально анонсировала запуск новой авиакомпании – регионального низкобюджетного авиаперевозчика. Его первые рейсы запланированы на июль 2022 г., рассказала журналистам 28 июля совладелица и председатель совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева.

«Реальные доходы населения падают, особенно в период пандемии, когда много малых бизнесов закрывается. Кроме того, в Европе рейсы лоукостеров EasyJet и Wizz Air покрывают достаточно большой перечень городов, а в России подавляющее большинство кресел у авиакомпаний приходится на Москву и Санкт-Петербург. В этом мы видим возможность, потому что доступные перевозки должны быть не только для жителей Москвы и Петербурга», – сказала Филева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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