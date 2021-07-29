Группа S7 запустит новый лоукостер летом 2022 года

Группа S7 запустит новый лоукостер летом 2022 годаУвеличить количество таких перевозчиков хотел Минтранс
Крупнейшая частная авиакомпания России S7 официально анонсировала запуск новой авиакомпании – регионального низкобюджетного авиаперевозчика. Его первые рейсы запланированы на июль 2022 г., рассказала журналистам 28 июля совладелица и председатель совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева.
«Реальные доходы населения падают, особенно в период пандемии, когда много малых бизнесов закрывается. Кроме того, в Европе рейсы лоукостеров EasyJet и Wizz Air покрывают достаточно большой перечень городов, а в России подавляющее большинство кресел у авиакомпаний приходится на Москву и Санкт-Петербург. В этом мы видим возможность, потому что доступные перевозки должны быть не только для жителей Москвы и Петербурга», – сказала Филева.
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