Стартап по зарядке электрокаров L-Charge привлек первые $1,5 млн

«Долину овощей» в конце 2020 г. купила группа «Рост» Сергея Рукина. Он остался основным владельцем компании, миноритарные доли остались у основателей «Долины овощей». По словам Лашина, Соколовы в итоге вышли из агробизнеса и часть освободившихся средств вложили в L-Charge. Их суммарная доля в стартапе не превышает 5%, пояснил Лашин.