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Стартап по зарядке электрокаров L-Charge привлек первые $1,5 млн

Деньги пошли на создание мобильной и стационарной зарядок
Денис Ильюшенков
L-Charge продает электричество по цене 15 руб. за 1 кВт ч при себестоимости выработки около 8 руб. / Андрей Гордеев / Ведомости

Российский стартап L-Charge, развивающий сервис сверхбыстрых зарядных станций, привлек первые инвестиции в $1,5 млн. Об этом «Ведомостям» рассказал основатель сервиса и его генеральный директор Дмитрий Лашин. В качестве инвесторов выступили его партнеры по предыдущему бизнесу – производителю овощей ГК «Долина овощей» – Игорь Соколов и его сын Максим.

«Долину овощей» в конце 2020 г. купила группа «Рост» Сергея Рукина. Он остался основным владельцем компании, миноритарные доли остались у основателей «Долины овощей». По словам Лашина, Соколовы в итоге вышли из агробизнеса и часть освободившихся средств вложили в L-Charge. Их суммарная доля в стартапе не превышает 5%, пояснил Лашин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных