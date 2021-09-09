Стартап по зарядке электрокаров L-Charge привлек первые $1,5 млн

Стартап по зарядке электрокаров L-Charge привлек первые $1,5 млнДеньги пошли на создание мобильной и стационарной зарядок
Российский стартап L-Charge, развивающий сервис сверхбыстрых зарядных станций, привлек первые инвестиции в $1,5 млн. Об этом «Ведомостям» рассказал основатель сервиса и его генеральный директор Дмитрий Лашин. В качестве инвесторов выступили его партнеры по предыдущему бизнесу – производителю овощей ГК «Долина овощей» – Игорь Соколов и его сын Максим.
«Долину овощей» в конце 2020 г. купила группа «Рост» Сергея Рукина. Он остался основным владельцем компании, миноритарные доли остались у основателей «Долины овощей». По словам Лашина, Соколовы в итоге вышли из агробизнеса и часть освободившихся средств вложили в L-Charge. Их суммарная доля в стартапе не превышает 5%, пояснил Лашин.
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