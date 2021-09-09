Стоимость бензина на АЗС упала впервые за 1,5 года

Средневзвешенные цены на автомобильный бензин в регионах России с 31 августа по 6 сентября снизились к предыдущей неделе (24–30 августа) на 0,3%, на дизельное топливо – на 0,1%, следует из данных Росстата. Такая тенденция зафиксирована в 68 столицах субъектов РФ. Сильнее всего бензин подешевел в Уфе (на 0,9%), Орле и Оренбурге (на 0,8%). При этом в 11 субъектах стоимость этого топлива выросла. Подробных данных по дизтопливу в разрезе регионов Росстат не приводит, его средняя цена в РФ за неделю снизилась на 7 коп. до 50,62 руб.