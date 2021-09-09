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Стоимость бензина на АЗС упала впервые за 1,5 года

Топливо подешевело в розничных сетях крупных нефтяных компаний
Матвей Катков Александр Волобуев
Наблюдаемое в начале сентября снижение цен на бензин обусловлено окончанием летнего сезона / Евгений Разумный / Ведомости

Средневзвешенные цены на автомобильный бензин в регионах России с 31 августа по 6 сентября снизились к предыдущей неделе (24–30 августа) на 0,3%, на дизельное топливо – на 0,1%, следует из данных Росстата. Такая тенденция зафиксирована в 68 столицах субъектов РФ. Сильнее всего бензин подешевел в Уфе (на 0,9%), Орле и Оренбурге (на 0,8%). При этом в 11 субъектах стоимость этого топлива выросла. Подробных данных по дизтопливу в разрезе регионов Росстат не приводит, его средняя цена в РФ за неделю снизилась на 7 коп. до 50,62 руб.

Цены на бензин демонстрируют снижение впервые с апреля 2020 г., когда среднемесячная цена снизилась с 42,53 до 42,43 руб. за 1 л. С этого момента бензин все время дорожал, и к июню 2021 г. в среднем 1 л топлива стоил уже 48,06 руб. Источник «Ведомостей», знакомый с методикой Росстата, говорит, что средние недельные цены также демонстрировали рост как минимум с начала 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных