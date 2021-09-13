Elementaree будет продавать наборы для приготовления блюд в «Перекрестках»Пока удачных примеров работы таких сервисов в продуктовой рознице нет
Сервис Elementaree запустил продажи в продуктовой рознице: с 9 сентября его наборы для приготовления блюд представлены в 28 магазинах сети «Перекресток» (входит в X5 Group) в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказала его основательница Ольга Зиновьева. Представитель X5 Group Татьяна Рахманова эту информацию подтвердила, добавив, что до конца 2021 г. наборы Elementaree могут появиться уже в 200 магазинах сети.
Elementaree была основана Зиновьевой в 2014 г. Она, по данным компании, остается основным владельцем сервиса, но ее доля не раскрывается. Второй крупнейший владелец – генеральный директор холдинга «Русагро» Максим Басов, которому принадлежит 15% долей в ней. Также совладельцами компании являются основатели группы компаний «Дамате» Наум Бабаев и Рашид Хайров. Их доли также не раскрываются. Среди инвесторов сервиса также Российский фонд прямых инвестиций и Bonduelle, в мае 2020 г. они вложили в Elementaree около $5 млн.