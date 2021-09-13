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Elementaree будет продавать наборы для приготовления блюд в «Перекрестках»

Пока удачных примеров работы таких сервисов в продуктовой рознице нет
Мария Котова
Выход в розницу она объясняет тем, что офлайн-ритейл остается более популярным у потребителей / Elementaree

Сервис Elementaree запустил продажи в продуктовой рознице: с 9 сентября его наборы для приготовления блюд представлены в 28 магазинах сети «Перекресток» (входит в X5 Group) в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказала его основательница Ольга Зиновьева. Представитель X5 Group Татьяна Рахманова эту информацию подтвердила, добавив, что до конца 2021 г. наборы Elementaree могут появиться уже в 200 магазинах сети.

Elementaree была основана Зиновьевой в 2014 г. Она, по данным компании, остается основным владельцем сервиса, но ее доля не раскрывается. Второй крупнейший владелец – генеральный директор холдинга «Русагро» Максим Басов, которому принадлежит 15% долей в ней. Также совладельцами компании являются основатели группы компаний «Дамате» Наум Бабаев и Рашид Хайров. Их доли также не раскрываются. Среди инвесторов сервиса также Российский фонд прямых инвестиций и Bonduelle, в мае 2020 г. они вложили в Elementaree около $5 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных