Elementaree будет продавать наборы для приготовления блюд в «Перекрестках»

Elementaree была основана Зиновьевой в 2014 г. Она, по данным компании, остается основным владельцем сервиса, но ее доля не раскрывается. Второй крупнейший владелец – генеральный директор холдинга «Русагро» Максим Басов, которому принадлежит 15% долей в ней. Также совладельцами компании являются основатели группы компаний «Дамате» Наум Бабаев и Рашид Хайров. Их доли также не раскрываются. Среди инвесторов сервиса также Российский фонд прямых инвестиций и Bonduelle, в мае 2020 г. они вложили в Elementaree около $5 млн.