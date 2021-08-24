Рост продаж продуктовых наборов и готовых рационов замедлился

Лидер рейтинга – Performance Group. Ее продажи в первом полугодии 2021 г. увеличились на 75% до 2,5 млрд руб., тогда как в прошлом году рост составил 130% (1,45 млрд руб.). У Elementaree бизнес в 2020 г. вырос на 100% до 400 млн руб., тогда как в этом – лишь на 25% до 500 млн руб. Основательница сервиса Ольга Зиновьева связывает это, прежде всего, со сложностями по привлечению новых клиентов, с которыми столкнулись компании этого сегмента. Сопоставимые бюджеты на продвижение приводят меньше новых пользователей, чем раньше, замечает она. Зиновьева объясняет это растущей конкуренцией за аудиторию со службами экспресс-доставки продуктов, а также собственными онлайн-продажами некоторых производителей повседневных товаров. Основатель «Шеф-маркета» Сергей Ашин считает снижение темпов развития этого рынка закономерным на фоне высоких показателей прошлого года. У этой компании бизнес в первом полугодии 2021 г. вырос на 6%, тогда как в прошлом – на 110%.