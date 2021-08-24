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Рост продаж продуктовых наборов и готовых рационов замедлился

Таким сервисам стало сложнее привлекать новых клиентов
Екатерина Бурлакова
Рост продаж продуктовых наборов и готовых рационов замедлился /elementaree

Продажи готовых рационов и продуктовых наборов для приготовления блюд в первом полугодии 2021 г. увеличились на 44% до 7,5 млрд руб., говорится в исследовании Infoline, с которым ознакомились «Ведомости». По сравнению с аналогичным показателем прошлого года рынок замедлил рост: за шесть месяцев 2020 г. увеличение составило 79,3%. В прошлом году из-за начала пандемии коронавируса и локдауна резко вырос спрос на заказы онлайн, что также сказалось и на сегменте готовых продуктовых наборов, объясняет генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, несмотря на замедление, темпы развития этого рынка по-прежнему можно назвать высокими.

Лидер рейтинга – Performance Group. Ее продажи в первом полугодии 2021 г. увеличились на 75% до 2,5 млрд руб., тогда как в прошлом году рост составил 130% (1,45 млрд руб.). У Elementaree бизнес в 2020 г. вырос на 100% до 400 млн руб., тогда как в этом – лишь на 25% до 500 млн руб. Основательница сервиса Ольга Зиновьева связывает это, прежде всего, со сложностями по привлечению новых клиентов, с которыми столкнулись компании этого сегмента. Сопоставимые бюджеты на продвижение приводят меньше новых пользователей, чем раньше, замечает она. Зиновьева объясняет это растущей конкуренцией за аудиторию со службами экспресс-доставки продуктов, а также собственными онлайн-продажами некоторых производителей повседневных товаров. Основатель «Шеф-маркета» Сергей Ашин считает снижение темпов развития этого рынка закономерным на фоне высоких показателей прошлого года. У этой компании бизнес в первом полугодии 2021 г. вырос на 6%, тогда как в прошлом – на 110%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных