Рост продаж продуктовых наборов и готовых рационов замедлился

Рост продаж продуктовых наборов и готовых рационов замедлилсяТаким сервисам стало сложнее привлекать новых клиентов
Продажи готовых рационов и продуктовых наборов для приготовления блюд в первом полугодии 2021 г. увеличились на 44% до 7,5 млрд руб., говорится в исследовании Infoline, с которым ознакомились «Ведомости». По сравнению с аналогичным показателем прошлого года рынок замедлил рост: за шесть месяцев 2020 г. увеличение составило 79,3%. В прошлом году из-за начала пандемии коронавируса и локдауна резко вырос спрос на заказы онлайн, что также сказалось и на сегменте готовых продуктовых наборов, объясняет генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, несмотря на замедление, темпы развития этого рынка по-прежнему можно назвать высокими.
Лидер рейтинга – Performance Group. Ее продажи в первом полугодии 2021 г. увеличились на 75% до 2,5 млрд руб., тогда как в прошлом году рост составил 130% (1,45 млрд руб.). У Elementaree бизнес в 2020 г. вырос на 100% до 400 млн руб., тогда как в этом – лишь на 25% до 500 млн руб. Основательница сервиса Ольга Зиновьева связывает это, прежде всего, со сложностями по привлечению новых клиентов, с которыми столкнулись компании этого сегмента. Сопоставимые бюджеты на продвижение приводят меньше новых пользователей, чем раньше, замечает она. Зиновьева объясняет это растущей конкуренцией за аудиторию со службами экспресс-доставки продуктов, а также собственными онлайн-продажами некоторых производителей повседневных товаров. Основатель «Шеф-маркета» Сергей Ашин считает снижение темпов развития этого рынка закономерным на фоне высоких показателей прошлого года. У этой компании бизнес в первом полугодии 2021 г. вырос на 6%, тогда как в прошлом – на 110%.