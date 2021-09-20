Минпромторг предлагает ввести балльную локализацию для карьерной техники

В перечень локализуемой продукции предлагается включить подъемники и конвейеры для подземных работ, проходческие комбайны, буровые станки, погрузчики, экскаваторы с объемом ковша не менее 4 куб. м, дробилки и сортировочные машины. Требования устанавливаются для трех учетных периодов, следует из пояснительной записки, – с 1 января 2022, 2023 и 2024 гг. Они предполагают ежегодное увеличение требуемых баллов за счет поэтапной локализации или трансфера технологий производства комплектующих.