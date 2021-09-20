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Минпромторг предлагает ввести балльную локализацию для карьерной техники

Развивать производство в России важно, но в этом не всегда есть смысл, говорят эксперты
Денис Ильюшенков Василий Милькин
Требования для локализации карьерной техники в баллах сформированы совместно с широким кругом российских машиностроителей и отраслевых объединений / Павел Лисицын / РИА Новости

Проект Минпромторга, предполагающий внесение изменений в постановление правительства № 719, которое регламентирует балльную оценку локализации производства техники в России, опубликован на портале regulation.gov.ru. Он подготовлен для поддержки тяжелого машиностроения, в частности производства горно-шахтного оборудования, пояснил «Ведомостям» представитель Минпромторга.

В перечень локализуемой продукции предлагается включить подъемники и конвейеры для подземных работ, проходческие комбайны, буровые станки, погрузчики, экскаваторы с объемом ковша не менее 4 куб. м, дробилки и сортировочные машины. Требования устанавливаются для трех учетных периодов, следует из пояснительной записки, – с 1 января 2022, 2023 и 2024 гг. Они предполагают ежегодное увеличение требуемых баллов за счет поэтапной локализации или трансфера технологий производства комплектующих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных