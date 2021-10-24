Пригородным электричкам не хватает денег на льготы учащимся

Пригородным электричкам не хватает денег на льготы учащимсяПравительству предложили опять выдавать на это субсидии из федерального бюджета
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов написал помощнику президента Максиму Орешкину письмо с просьбой изменить систему субсидирования перевозок школьников и студентов в железнодорожном транспорте. Копия письма от 21 октября есть у «Ведомостей». В нем говорится, что из регионов поступает большое количество жалоб на различные условия и сроки действия льготных билетов для учащихся.
Всего в пригородном сообщении работают 24 пригородные пассажирские компании (ППК), учрежденные РЖД, властями регионов и частными инвесторами, а также «Аэроэкспресс», частная Центральная ППК (ЦППК). Доля ОАО «РЖД» в уставном капитале 19 ППК составляет более 50%.
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