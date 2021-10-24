Пригородным электричкам не хватает денег на льготы учащимся

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов написал помощнику президента Максиму Орешкину письмо с просьбой изменить систему субсидирования перевозок школьников и студентов в железнодорожном транспорте. Копия письма от 21 октября есть у «Ведомостей». В нем говорится, что из регионов поступает большое количество жалоб на различные условия и сроки действия льготных билетов для учащихся.