Стальной прокат из Донбасса может занять до 15% российского рынка

До конца ноября комбинат планирует произвести более 10 000 т проката. В декабре производство планируется увеличить до 40 000–45 000 т проката в месяц с перспективой дальнейшего наращивания. Как заявляли в июне 2021 г. главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, теперь предприятие, как и другие металлургические активы республик, находится под контролем «нового инвестора». Им называется ООО «Южный горно-металлургический комплекс» российского бизнесмена Евгения Юрченко (связаться с его представителем не удалось). До этого металлургией Донбасса владело зарегистрированное в Южной Осетии ЗАО «Внешторгсервис». Компанией управлял украинский бизнесмен Сергей Курченко.