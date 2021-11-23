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Стальной прокат из Донбасса может занять до 15% российского рынка

Это может привести и к падению внутренних цен на эту продукцию
Василий Милькин
До конца ноября Алчевский металлургический комбинат планирует произвести более 10 000 т проката / Александр Река / ТАСС

Расположенный на территории непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Алчевский металлургический комбинат (АМК) 21 ноября возобновил работу цеха по прокату толстолистовой стали. Об этом сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на представителя комбината. На предприятии сообщили, что толстолистовой прокат «пользуется определенным спросом» на рынке России и цех возобновил производство в связи с выходом недавнего указа президента РФ Владимира Путина (об упрощении доступа товаров из Донецкой и Луганской народных республик на российский рынок). Представитель АМК заявил о «возможности заключения договоров и реализации данного продукта на территории РФ».

До конца ноября комбинат планирует произвести более 10 000 т проката. В декабре производство планируется увеличить до 40 000–45 000 т проката в месяц с перспективой дальнейшего наращивания. Как заявляли в июне 2021 г. главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, теперь предприятие, как и другие металлургические активы республик, находится под контролем «нового инвестора». Им называется ООО «Южный горно-металлургический комплекс» российского бизнесмена Евгения Юрченко (связаться с его представителем не удалось). До этого металлургией Донбасса владело зарегистрированное в Южной Осетии ЗАО «Внешторгсервис». Компанией управлял украинский бизнесмен Сергей Курченко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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