Стальной прокат из Донбасса может занять до 15% российского рынка

Стальной прокат из Донбасса может занять до 15% российского рынкаЭто может привести и к падению внутренних цен на эту продукцию
Расположенный на территории непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Алчевский металлургический комбинат (АМК) 21 ноября возобновил работу цеха по прокату толстолистовой стали. Об этом сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на представителя комбината. На предприятии сообщили, что толстолистовой прокат «пользуется определенным спросом» на рынке России и цех возобновил производство в связи с выходом недавнего указа президента РФ Владимира Путина (об упрощении доступа товаров из Донецкой и Луганской народных республик на российский рынок). Представитель АМК заявил о «возможности заключения договоров и реализации данного продукта на территории РФ».
До конца ноября комбинат планирует произвести более 10 000 т проката. В декабре производство планируется увеличить до 40 000–45 000 т проката в месяц с перспективой дальнейшего наращивания. Как заявляли в июне 2021 г. главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, теперь предприятие, как и другие металлургические активы республик, находится под контролем «нового инвестора». Им называется ООО «Южный горно-металлургический комплекс» российского бизнесмена Евгения Юрченко (связаться с его представителем не удалось). До этого металлургией Донбасса владело зарегистрированное в Южной Осетии ЗАО «Внешторгсервис». Компанией управлял украинский бизнесмен Сергей Курченко.