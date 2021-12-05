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Акции производителей удобрений отреагировали ростом на белорусские санкции США

Эксперты допускают и дальнейшее повышение мировых цен на калий
Василий Милькин
Денис Абрамов / Ведомости

Новые санкции США против Белоруссии могут привести к росту мировых цен на калийные удобрения, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.

2 декабря минфин США ввел санкции против 20 физических и 12 юридических лиц Белоруссии. В том числе в санкционный список (SDN-лист) попали Белорусская калийная компания (БКК, единый экспортер калийных удобрений из Белоруссии) и «Славкалий», строящий в стране мощности по производству хлористого калия. Санкции предусматривают необходимость прекращения сделок с БКК и «Славкалием» к 1 апреля 2022 г. и блокировку активов этих компаний в США. Причинами санкций названы «репрессии режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, коррупцию и попрание международно признанных прав человека».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных