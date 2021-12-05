Акции производителей удобрений отреагировали ростом на белорусские санкции США

2 декабря минфин США ввел санкции против 20 физических и 12 юридических лиц Белоруссии. В том числе в санкционный список (SDN-лист) попали Белорусская калийная компания (БКК, единый экспортер калийных удобрений из Белоруссии) и «Славкалий», строящий в стране мощности по производству хлористого калия. Санкции предусматривают необходимость прекращения сделок с БКК и «Славкалием» к 1 апреля 2022 г. и блокировку активов этих компаний в США. Причинами санкций названы «репрессии режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, коррупцию и попрание международно признанных прав человека».