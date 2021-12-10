Кто заработал на коронавирусе: госзакупки лекарств

Кто заработал на коронавирусе: госзакупки лекарствЧетверть от выделенных властями 100 млрд рублей получил «Р-фарм» Алексея Репика
«Р-фарм» Алексея Репика возглавил рейтинг фармпроизводителей, которые больше всего заработали на реализации лекарств от коронавируса через госзакупки за 10 месяцев 2021 г. Об этом сказано в исследовании агентства DSM Group, которое оно провело по просьбе «Ведомостей». Там говорится, что компания выручила почти 25 млрд руб., а это четверть от всех средств, потраченных государством на закупку рекомендованных Минздравом препаратов. Речь идет о 28 международных непатентованных наименованиях (МНН), включенных в методические рекомендации для профилактики и лечения инфекции от 14 октября 2021 г.
За 10 месяцев 2021 г. объем закупок рекомендованных Минздравом препаратов для нужд больниц вырос в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 95,8 млрд руб. Три четверти этих средств распределились между 10 фармкомпаниями. Помимо «Р-фарма» (26%) это Biocad (8,6%), Pfizer (6,6%), Bayer (6,4%), «Промомед рус» (5,4%), F Hoffmann-La Roche (5,2%), Aspen Pharma (4,4%), «Фармасинтез» (4,3%), «Протек» (4,2%) и Eli Lilly (3,6%).