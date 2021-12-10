Кто заработал на коронавирусе: госзакупки лекарств

«Р-фарм» Алексея Репика возглавил рейтинг фармпроизводителей, которые больше всего заработали на реализации лекарств от коронавируса через госзакупки за 10 месяцев 2021 г. Об этом сказано в исследовании агентства DSM Group, которое оно провело по просьбе «Ведомостей». Там говорится, что компания выручила почти 25 млрд руб., а это четверть от всех средств, потраченных государством на закупку рекомендованных Минздравом препаратов. Речь идет о 28 международных непатентованных наименованиях (МНН), включенных в методические рекомендации для профилактики и лечения инфекции от 14 октября 2021 г.