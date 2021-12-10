«Вектор рейл» выкупил лизингового оператора вагонов Brunswick Rail

«Вектор рейл» выкупил лизингового оператора вагонов Brunswick RailПосле сделки компания станет самым крупным владельцем нефтеналивных цистерн
АО «Вектор рейл» (ключевые совладельцы – экс-гендиректор Федеральной грузовой компании РЖД Алексей Тайчер и бизнесмен Сергей Смыслов) стало собственником 100% долей ООО «Брансвик рейл холдинг» (БРХ), владеющего активами лизингового железнодорожного оператора Brunswick Rail, следует из информации «СПАРК-Интерфакса» на 8 декабря. По этим данным, полученная доля передана в залог ВТБ по договору, заключенному еще в сентябре 2020 г. и зарегистрированному 8 декабря 2021 г. Размер доли, срок, а также условия обременения не указаны.
Представитель Тайчера на запрос «Ведомостей» не ответил, в пресс-службе ВТБ от комментариев отказались.
«Вектор рейлу» принадлежит «СГ-транс» – крупнейший в России собственник парка для перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ) и нефтехимии. На 1 июля парк «СГ-транса» составлял 24 600 цистерн, 3400 танк-контейнеров (часть в аренде), 4500 фитинговых платформ для перевозки контейнеров, 17 тепловозов.
В первом полугодии 2021 г. выручка «СГ-транса» составила 9,2 млрд руб. (+2,5% к тому периоду 2020 г.), чистая прибыль – 3,9 млрд (+77%). Долговая нагрузка за последние пять лет остается практический неизменной, утверждалось в презентации компании в октябре 2021 г. По итогам первого полугодия 2021 г. соотношение чистый долг к EBITDA составило 3,4.
На сайте Brunswick Rail говорится, что компания предоставляет вагоны в долгосрочную аренду (операционный лизинг). На конец июня 2020 г. у компании было около 40 000 вагонов, из которых 18 208 полувагонов, 16 307 цистерн и 5063 специализированные платформы. Средний возраст вагонов – 13 лет.
Из данных СПАРКа следует, что 99,9% БРХ до «Вектор рейла» принадлежали кипрской Brunswick Rail (Cyprus) Ltd, 0,1% – Amalgam Rail Management Ltd (ARM) гендиректора инвесткомпании «Супремум капитал» Ильи Беляева, которого называли собственником Brunswick Rail. БРХ также владеет ООО «Брансвик рейл менеджмент», ООО «Брансвик рейл» и ООО «Профтранс» (перевозки металлургических грузов). Эти компании – по СПАРКу – в сентябре 2020 г. переведены на баланс БРХ с ARM. По данным «Интерфакса», у ООО «Брансвик рейл» – 10% в ООО «Гарант рейл сервис», которому принадлежит 50% в зарегистрированной в ноябре 2021 г. компании «Новотехрейл» – СП с лизинговой компанией «ТрансФин-М» Тайчера по ремонту вагонов и производству запчастей.
В отчетности «Брансвик рейла» (основная операционная компания холдинга) по РСБУ на сайте ФНС указано, что выручка компании за 2020 г. составила 14,9 млрд руб., чистый убыток – 416 млн руб. У БРХ общий долг на конец 2020 г. составлял 17,2 млрд руб., при этом половина суммы – 8,6 млрд руб. – долгосрочный кредит ВТБ до 2025 г., взятый в сентябре 2020 г.
По общему правилу залог доли в уставном капитале делает невозможным ее отчуждение собственником без согласия залогодержателя, напоминает адвокат и партнер BMS Law Firm Денис Фролов. «При продаже обремененной залогом доли к новому собственнику переходят и обременения. Кроме этого конкретным договором залога могут быть предусмотрены и иные ограничения, в частности необходимость получать согласие залогодержателя при голосовании на общих собраниях по определенным вопросам и т. п.», – пояснил он.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что покупка Brunswick Rail – логичный шаг в развитии «СГ-транса», который после завершения сделки станет вторым по величине игроком (после Государственной транспортной лизинговой компании) на рынке оперлизинга подвижного состава.
По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, фактически с покупкой Brunswick Rail «Вектор рейл» также получает значительный прирост парка цистерн – до 41 000 штук, что позволит ему стать самым крупным оператором нефтеналивных цистерн. Такой парк сама Brunswick Rail приобретала из расчета 1,2 млн руб. за цистерну, а сейчас вагоны подорожали на 40–50%, замечает эксперт. «Поэтому сделку можно оценить в 65–70 млрд руб. За вычетом долга Brunswick Rail примерно в 40 млрд руб. стоимость компании может составить от 25–30 млрд руб.», – подсчитал Гришунин.
Михаил Бурмистров оценил сделку в 20–25 млрд руб. Он добавил, что с учетом роста ставок на рынке подвижного состава, особенно в сегменте полувагонов, она выглядит перспективной и для покупателей, которые получают актив с потенциалом роста стоимости, и для продавцов, которые с апреля 2017 г. смогли увеличить цену актива в несколько раз.
В настоящее время парк грузовых вагонов в России составляет 1,2 млн единиц, на полувагоны приходится 48%, на цистерны – 21%, на фитинговые платформы – 8%. Ставки на предоставление вагонов в этом году стабильно растут. Как сообщили «Ведомостям» в аналитическом центре Союза операторов железнодорожного транспорта, средняя суточная ставка аренды полувагона в сентябре 2021 г. составила 1125 руб., что на 32% выше, чем в июне 2021 г., и на 50% выше, чем в декабре 2020 г. Суточная ставка аренды цистерны для нефтепродуктов в сентябре составила 1050 руб. (+20% к декабрю 2020 г.), крытого вагона – 1150 руб. (+4,5%).
Лизинговые и операторские компании не стали комментировать, как изменилась ситуация на рынке после сделки «Вектор рейла». По мнению источника «Ведомостей» в компании-операторе, речь действительно может идти о консолидации парка, «но поскольку параметры сделки неизвестны и есть информация, что Brunswick Rail распродавала активы, то о каких-то изменениях пока рано говорить».
По мнению ведущего эксперта УК «Финам менеджмент» Дмитрия Баранова, так как условия сделки и обременения актива неизвестны, определить сроки окупаемости актива сложно. Ориентировочно они могут составлять 7–9 лет «в зависимости от ситуации на рынке грузоперевозок, положения дел в экономике в целом», отметил он.