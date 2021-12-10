«Вектор рейл» выкупил лизингового оператора вагонов Brunswick Rail

В настоящее время парк грузовых вагонов в России составляет 1,2 млн единиц, на полувагоны приходится 48%, на цистерны – 21%, на фитинговые платформы – 8%. Ставки на предоставление вагонов в этом году стабильно растут. Как сообщили «Ведомостям» в аналитическом центре Союза операторов железнодорожного транспорта, средняя суточная ставка аренды полувагона в сентябре 2021 г. составила 1125 руб., что на 32% выше, чем в июне 2021 г., и на 50% выше, чем в декабре 2020 г. Суточная ставка аренды цистерны для нефтепродуктов в сентябре составила 1050 руб. (+20% к декабрю 2020 г.), крытого вагона – 1150 руб. (+4,5%).