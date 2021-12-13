Как поглощение «Рольфа» изменит расклад сил в авторитейле

Сделка позволит объединенной компании повысить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж со значительным расширением регионов присутствия и усилением бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении автодилеров. Сейчас у «Ключавто» лишь 14 салонов в Москве, Московской области и Петербурге, в то время как «Рольф» сосредоточен исключительно на этих регионах. «Мы стремимся сохранить как бренд “Рольф” в Москве и Санкт-Петербурге, так и накопленный опыт и человеческий капитал дилера на всех уровнях и уверены в успешном дальнейшем развитии объединенной компании», – говорит гендиректор и совладелец «Ключавто» Виктор Сергеев (его слова приводятся в сообщении компании).