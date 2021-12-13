«Аэроэкспресс» возглавил Андрей Акимов из дептранса Москвы

«Аэроэкспресс» возглавил Андрей Акимов из дептранса МосквыКомпания продолжит интеграцию в столичный транспортный комплекс, считают эксперты
Новым генеральным директором «Аэроэкспресса» назначен руководитель дирекции московских центральных диаметров (МЦД) департамента транспорта Москвы Андрей Акимов, сообщил представитель «Аэроэкспресса» в понедельник. Акимов назначен гендиректором с 13 декабря. Он покинул свой пост в департаменте, уточнил представитель «Аэроэкспресса». До этого с сентября 2018 г. компанию возглавляла Алина Бисембаева.
«Основным вектором деятельности Андрея Акимова <...> станет дальнейшая интеграция поездов и экспресс-автобусов компании в транспортную систему Москвы с учетом динамично меняющейся инфраструктуры, повышение качества обслуживания, увеличение доли компании на рынке перевозок в аэропорты», – сообщил представитель перевозчика.
Как пояснила «Ведомостям» Бисембаева, ее уход с должности связан с личными обстоятельствами. «Есть разные идеи, предложения (по дальнейшему трудоустройству. – "Ведомости"). Как только решу – сообщу рынку», – рассказала она.
Бисембаева также уточнила, что планы РЖД по продаже доли в «Аэроэкспрессе» (25% минус 1 акция) пока не реализовались. РЖД хотела выйти из капитала компании в 2021 г., продав долю за 1,5 млрд руб. (об этом сообщал в феврале «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого заместителя гендиректора монополии Вадима Михайлова). «В этом году, думаю, РЖД уже вряд ли это реализует. А какие у них планы на следующий год – сложно сказать. Пока они не сообщали, что меняют свои планы. Намерения по продаже остаются», – говорит Бисембаева.
По данным «СПАРК-Интерфакса», 41,7% акций «Аэроэкспресса» владеют структуры Искандара Махмудова и Андрея Бокарева, 33,3% – у бывшей жены заместителя мэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова Татьяны (через TOR Property). В парке перевозчика 11 двухэтажных поездов Stadler и 7 одноэтажных электричек.
Бисембаева также надеется, что стратегия развития «Аэроэкспресса» не поменяется с приходом нового руководства. «У нас достаточно хорошая команда. Понятно направление деятельности. Но новый руководитель может внести свои идеи, коррективы – это всегда приветствуется», – сказала она.
Андрей Акимов с 2012 г. работал в транспортном комплексе Москвы, где прошел путь от замруководителя отдела рельсовых видов транспорта до начальника дирекции МЦД, говорится в сообщении «Аэроэкспресса». «Акимов руководил трансформацией малого кольца Московской железной дороги в Московское центральное кольцо. Под его руководством в 2019 г. запущено движение по Московским центральным диаметрам от Одинцово в Лобню и от Нахабино в Подольск», – сообщила компания.
Тогда же, осенью 2019 г., вместе с запуском первой ветки МЦД-1 (от Одинцово до Лобни) в движение поездов по маршруту интегрировали и поезда «Аэроэкспресса»: маршрут от аэропорта «Шереметьево» был продлен до Одинцово. Между Одинцово и Белорусским вокзалом «Аэроэкспресс» следует со всеми остановками и по тарифам МЦД, далее – в режиме экспресса с двумя остановками.
Кроме того, под руководством Бисембаевой летом этого года были запущены экспресс-автобусы от станции метро «Ховрино» (на севере Москвы) до «Шереметьево» и открыт новый пассажирский терминал пропускной способностью 1500 пассажиров в час в аэропорту «Домодедово».
В пандемийном 2020 г. пассажиропоток «Аэроэкспресса» резко упал из-за ограничений на международные вылеты. Поезда и автобусы компании перевезли в аэропорты 5,4 млн человек против 12,2 млн в 2019 г. (- 56%). «Аэроэкспресс» также часто менял графики движения в соответствии с решениями аэропортов по временному закрытию терминалов. В июне 2020 г. компания снизила тариф – с 450 руб. (стандарт в одну сторону) до 300 руб. Выручка компании в 2020 г. упала в 1,6 раза до 3 млрд руб., чистый убыток составил 1,5 млрд руб.
Сейчас, по данным сайта «Аэроэкспресса», билет «стандарт» обойдется в 399 руб., поездка по бизнес-тарифу – в 800 руб. Компания не раскрывала пассажиропоток в 2021 г.
Президент Национального центра «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин считает, что «Аэроэкспресс» будет развиваться по пути дальнейшей интеграции в столичный транспортный комплекс. «Сегодня они уже активно интегрируются в расписание МЦД и на некоторых направлениях работают как поезд МЦД со всеми остановками. В этом направлении и будет проходить дальнейшее развитие «Аэроэкспресса»», – заявил Иванкин.
Эксперт уточнил, что это поможет компании привлечь дополнительный трафик за счет пассажиров, которым не нужно попасть в сам аэропорт. «Они не теряют идеи связи с аэропортами, но привлекают городских пассажиров. С другой стороны, пассажиры, едущие в аэропорт или из аэропорта, выиграют от увеличения остановок по пути следования к конечной точке. Им не придется ехать в Москву до Павелецкого или Белорусского вокзалов», – заключил Иванкин. При этом, по мнению эксперта, жесткой конкуренции между поездами МЦД и «Аэроэкспресса» на этих маршрутах возникнуть не должно: «Ниток расписания хватает, при этом поездов комфортного класса пока недостаточно. Поэтому в ближайшие 3-5 лет «Аэроэкспресс» не будет «толкаться» с поездами МЦД».
Восстановление пассажиропотока московского авиаузла обусловливает рост пассажиропотока на «Аэроэкспрессе», замечает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Но он также отмечает усиливающуюся конкуренцию со стороны агрегаторов такси, планируемый запуск новых станций метро вблизи аэропортов (например, к аэропорту «Внуково» метро дойдет до конца 2023 г.) и появление альтернативных вариантов сообщения (например, запуск скоростного трамвая до Домодедово). Это ставит планы по обновлению парка «Аэроэкспресса» и выходу на устойчивую прибыльность под большой вопрос, говорит эксперт.
В этой ситуации ключевым фактором сохранения экономической эффективности проекта становится интеграция поездов и экспресс-автобусов компании в транспортную систему Москвы, отмечает Бурмистров.