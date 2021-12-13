«Аэроэкспресс» возглавил Андрей Акимов из дептранса Москвы

Эксперт уточнил, что это поможет компании привлечь дополнительный трафик за счет пассажиров, которым не нужно попасть в сам аэропорт. «Они не теряют идеи связи с аэропортами, но привлекают городских пассажиров. С другой стороны, пассажиры, едущие в аэропорт или из аэропорта, выиграют от увеличения остановок по пути следования к конечной точке. Им не придется ехать в Москву до Павелецкого или Белорусского вокзалов», – заключил Иванкин. При этом, по мнению эксперта, жесткой конкуренции между поездами МЦД и «Аэроэкспресса» на этих маршрутах возникнуть не должно: «Ниток расписания хватает, при этом поездов комфортного класса пока недостаточно. Поэтому в ближайшие 3-5 лет «Аэроэкспресс» не будет «толкаться» с поездами МЦД».