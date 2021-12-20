Камчатка отменила требование QR-кодов на транспорте

При этом гендиректор КАП Алексей Храбров в беседе с «Ведомостями» отмечал: «У нас несколько двусмысленная ситуация возникла, неловкая по отношению к пассажирам. Они вопросы, конечно, задают. Ведь Госдума сняла [федеральный] проект о введении QR-кодов на транспорте с рассмотрения, а у нас [на Камчатке] постановление губернатора еще действовало. Поэтому мы вынуждены были проверять документы».