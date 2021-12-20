Камчатка отменила требование QR-кодов на транспорте

Камчатка отменила требование QR-кодов на транспортеНорма действовала с 23 ноября и помешала вылету лишь 4 пассажиров
Власти Камчатского края отменяют с 21 декабря проверку QR-кодов о вакцинации от COVID-19 на воздушном и автомобильном транспорте в регионе. Об этом сообщил 20 декабря губернатор края Владимир Солодов.
«В связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники с завтрашнего дня принято решение об отмене ограничительных мер в отношении межмуниципального сообщения, те, которые у нас были введены», – заявил Солодов на еженедельном оперативном совещании с правительством края (цитата по ТАСС).
В полпредстве президента в ДФО были в курсе инициативы губернатора Солодова и согласовали ее, сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к полпредству.
Солодов уже подписал постановление, отменяющее действие QR-кодов на транспорте, говорится на сайте правительства региона. Проверки действовали при поездках в междугородном сообщении на автомобильном транспорте с 23 ноября, также на авиарейсах по маршрутам внутри региона. Для осуществления перелета пассажир мог предъявить в аэропорту перед рейсом QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19, справку о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-тестирования.
Проверка QR-кодов на авиатранспорте была введена не только на Камчатке, но и в Хабаровском крае – с 1 декабря. Она продолжает действовать.
Подобную схему проверок QR-кодов собирались внедрить и на федеральном уровне. Законопроект, вводивший требование о предъявлении сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции на транспорте и в общественных местах даже был внесен в Госдуму. Но в итоге в декабре принятие документа было остановлено после критики президента Владимира Путина.
Но проверки QR-кодов на Камчатке не были значительным препятствием для перемещения граждан. Ранее «Ведомости» выяснили, что только четырем пассажирам без кодов не удалось совершить перелет. Они следовали по маршруту Петропавловск-Камчатский – Тиличики, рассказывал представитель краевого перевозчика «Камчатское авиационное предприятие» (КАП).
«Для проверки QR-кодов авиакомпанией были приобретены три сотовых телефона с программами для сканирования. Отдельный персонал не нанимали. Сотрудники службы организации перевозок сами сканировали в аэропорту», – сообщил «Ведомостям» представитель КАП. По его словам, некоторые пассажиры «не очень положительно» относились к процедуре проверки. «Но большая часть относилась с пониманием, и у большинства были QR-коды или другие заменяющие их документы», – уточнил он.
При этом гендиректор КАП Алексей Храбров в беседе с «Ведомостями» отмечал: «У нас несколько двусмысленная ситуация возникла, неловкая по отношению к пассажирам. Они вопросы, конечно, задают. Ведь Госдума сняла [федеральный] проект о введении QR-кодов на транспорте с рассмотрения, а у нас [на Камчатке] постановление губернатора еще действовало. Поэтому мы вынуждены были проверять документы».
Кроме того, по словам сотрудницы КАП, персоналу компании было сложно верифицировать документы пассажира, если это не был QR-код. «Сложно подтвердить действительность справок, которые пассажиры предоставляют. Мы их смотрим, но утверждать, что это оригинал, трудно. Если нам казалось, что справка действительна, то допускали пассажира к перелету», – добавила она.