Самолет МС-21 опоздал на 6 лет

В беседе с «Ведомостями» эксперт отметил, что производителю еще предстоит сертифицировать МС-21 с российскими материалами крыла и тут авиастроители находятся в зоне непознанного – материал новый и на других воздушных судах не применялся. «А пока самолет не сертифицирован, передавать его эксплуатанту смысла нет. Так что к началу поставок сертификат будет в любом случае. Другое дело, что к сентябрю (2022 г. – «Ведомости») «Иркут» должен успеть собрать уже не один самолет, а несколько», – подчеркивает Пантелеев.