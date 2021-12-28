Самолет МС-21 опоздал на 6 лет

Самолет МС-21 опоздал на 6 летНовый проект получил сертификат типа и поступит заказчикам в 2022 году
Новейший российский самолет МС-21 получил базовый сертификат типа, сообщил журналистам 28 декабря глава Минпромторга России Денис Мантуров. Но, по его словам, полеты для расширения сертификата продолжатся вплоть до 2024 г.
Сертификат типа – это основополагающий документ в гражданской авиации, означающий возможность безопасной эксплуатации воздушного судна, двигателя и возможность его коммерческих продаж.
Внесение в сертификат типа изменений, позволяющих использовать российские двигатели и отечественное композитное крыло, запланировано на 2022 г. Сейчас самолет сертифицирован с импортными двигателями Pratt & Whitney и крыльями из зарубежных композитов, уточнили в Минпромторге.
Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 – главный проект современного российского авиапрома, потенциальный конкурент самых распространенных в мире Boeing 737 и Airbus 320/321. Исследования и конструкторские работы по проекту стартовали в 2008 г. Первый МС-21 поднялся в воздух в мае 2017 г. Затем начались летные испытания самолета. Он был оснащен двигателями Pratt & Whitney, крылья делались из иностранных композитных материалов.
Поставщиком композитов для проекта является холдинг «Аэрокомпозит», входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию. Но в конце 2018 г. на «Аэрокомпозит» были наложены санкции США, и компания лишилась возможности покупать импортное сырье для крыла. Из-за этого потребовались отечественные материалы, их разработка была поручена структурам «Росатома». Сертификация МС-21 была передвинута на конец 2020 г., а старт поставок «Аэрофлоту» – на начало 2021 г. В итоге первый опытный полет МС-21 с крылом из российских материалов состоялся только 25 декабря 2021 г. Кроме того, в дальнейшем самолет должен снабжаться отечественными двигателями ПД-14.
«Росавиация готова продолжить работу по расширению условий эксплуатации самолета и оптимизации конструкций, в том числе ремоторизации на двигатель ПД-14», – отметил в пресс-релизе ведомства руководитель Росавиации Александр Нерадько.
В декабре недавно назначенный гендиректор корпорации «Иркут» (производитель МС-21) Андрей Богинский рассказал, что «дочка» «Аэрофлота» — авиакомпания «Россия» получит первые МС-21 во второй половине 2022 г. По данным источника «Интерфакса», в следующем году в парк «России» поставят четыре таких лайнера: первый из них ожидают только в сентябре, второй – в ноябре, еще два – в декабре 2022 г. Ранее «Россия» сообщала о начале приемки МС-21 уже весной 2022 г.
Самолеты «Россия» получит в двухклассной компоновке – 16 кресел бизнес-класса и 153 кресла экономкласса. По словам Богинского, все серийные самолеты будут поставляться с крылом из российских композитных материалов. «Россия» также заказала новую светодиодную систему освещения салона самолета, которая позволит имитировать любое время суток.
По словам главного редактора отраслевого портала avia.ru Романа Гусарова, создание нового самолета с нуля сейчас занимает около 10 лет с учетом разработки, производства опытных образцов, заводских летных и сертификационных испытаний, а также подготовки к серийному производству. Учитывая, что первый полет МС-21 совершил в мае 2017 г., четыре года для сертификации – это хороший срок, сказал эксперт «Ведомостям».
Директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев напомнил, что в начале проекта МС-21 первые поставки были запланированы на 2016 г. Таким образом, предполагаемый срок от запуска программы до начала поставок МС-21 составит 15 лет, а отставание по срокам – шесть лет. За прошедшее время изменилась и базовая версия самолета: сначала в качестве таковой рассматривался МС-21-200, потом «Иркут» переключился на более вместительную версию МС-21-300, подчеркнул Пантелеев.
«История авиапрома показывает, что западные авиастроители, имеющие большой и непрерывный опыт создания новых самолетов, быстрее создавали и выводили на рынок свои продукты, чем российские или китайские самолетостроители. Но также надо отметить, что американские и канадские авиастроители сталкивались с проблемами», – считает Пантелеев.
В беседе с «Ведомостями» эксперт отметил, что производителю еще предстоит сертифицировать МС-21 с российскими материалами крыла и тут авиастроители находятся в зоне непознанного – материал новый и на других воздушных судах не применялся. «А пока самолет не сертифицирован, передавать его эксплуатанту смысла нет. Так что к началу поставок сертификат будет в любом случае. Другое дело, что к сентябрю (2022 г. – «Ведомости») «Иркут» должен успеть собрать уже не один самолет, а несколько», – подчеркивает Пантелеев.