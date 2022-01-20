Росавиация попросила авиакомпании сообщать о помехах из-за 5G

Росавиация попросила авиакомпании сообщать о помехах из-за 5GНо пока они не сталкивались с такими проблемами
Росавиация 13 января направила руководителям российских авиакомпаний и в свои территориальные филиалы письмо с информацией о рисках возникновения помех в работе бортовых радиовысотомеров из-за запуска мобильных сетей стандарта 5G. Письмо подписал начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов. С копией документа ознакомились «Ведомости». Факт его получения подтвердили представители «Аэрофлота» и S7.
«На данный момент однозначного ответа о возможном влиянии сетей 5G на работу радиовысотомеров не получено ни от производителей воздушных судов, ни от EASA и FAA (Европейское агентство авиабезопасности и авиарегулятор США. – “Ведомости”), ни от авиационных властей других стран», – говорится в письме российского ведомства. Высотомер показывает расстояние самолета до земли, этими данными пользуются летчики при взлетах и посадках самолетов. Частотный диапазон работы сетей 5G близок к частотам, в которых работают высотомеры: 3,7–3,98 ГГц и 4,2–4,4 ГГц соответственно.
При этом Росавиация все равно рекомендовала перевозчикам донести эту информацию до экипажей и поручила сообщать обо всех случаях помех в работе приборов производителям самолетов и авиавластям тех стран, где произойдет сбой.
Ведомство также просит перевозчиков повторно проанализировать требования по заходам на посадку в аэропортах, довести до летчиков «данные по аэропортам, имеющим ограничения в связи с сетями 5G», следует из письма. Рекомендуется также провести внеочередное обучение летного состава заходам на посадку и взлетам, имитируя ненадежную работу радиовысотомера, т.е. натренировать взлет/посадку по процедуре, применяемой в условиях плохой видимости, говорится в письме.
Проблема потенциальных помех для работы бортовых приборов от сетей 5G возникла недавно в США. В декабре 2021 г. Boeing предупредила, что это может быть чувствительным для оборудования Boeing 777 и Boeing 747-8. Тем не менее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило начать эксплуатацию 5G-вышек в аэропортах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско.
Из-за этого авиакомпании отменили часть рейсов в США. Это сделала Emirates, а также Air India. Американская United Airlines сообщила, что трехчасовая задержка одного из рейсов была результатом внедрения новых систем 5G. Другие перевозчики решили пересадить пассажиров с Boeing на другие самолеты: об этом заявляли All Nippon Airways и Japan Airlines, немецкая Lufthansa, а также Korean Air Lines и другие.
Как пояснял накануне «Ведомостям» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, Boeing не дала однозначного ответа относительно того, безопасно ли летать на ее самолетах вблизи вышек 5G. Это свидетельствует лишь о том, что таких данных просто нет, полномасштабных испытаний не проводилось.
Собеседник «Ведомостей» в российской авиакомпании рассказал, что в России нет аэропортов, которые бы работали с ограничениями в связи с введением 5G. «Вероятно, в письме Росавиации имелись в виду аэропорты за пределами РФ», – говорит он. «Ведомости» направили запрос представителю Росавиации.
Сотрудник же одной из авиакомпаний из топ-5 возмутился, что Росавиация не опубликовала список аэропортов, где вышки 5G уже есть. «Авиакомпании не телепаты, информация нужна», – сказал он. По его же словам, установка таких вышек в зоне аэродромов фактически «обнулит» колоссальные многомиллиардные вложения государства в оборудование аэродромов по стандартам CAT I, II, III, которые обеспечивают курсо-глиссадную или радиомаячную систему захода на посадку, т.е. по приборам. «Это вынудит авиаперевозчиков уходить на запасные аэродромы при малейшем ухудшении погодных условий, что напрямую может повлиять на безопасность полетов», – заключил он.
Крупнейшие авиакомпании России – «Аэрофлот» и S7 Airlines – не наблюдали проблем, о которых пишет Росавиация, сообщили «Ведомостям» представители компаний. «Все рекомендации регулятора были выполнены авиакомпанией в полном объеме. Наши пилоты отклонений в работе радиовысотомеров не наблюдали», – сообщил представитель «Аэрофлота». «Аэропорты, куда S7 выполняет полеты, не имеют ограничений в связи с сетями 5G. Пилоты авиакомпании не сталкивались с влиянием 5G на работу радиовысотомеров. S7 транслирует экипажам информацию, предоставленную Росавиацией, и будет мониторить ситуацию», – сообщил представитель этого перевозчика.
Представитель «России» («дочка» «Аэрофлота») сообщил, что в компании не получали подобного письма от регулятора, а вся тема с помехами от 5G надумана. По его словам, диапазоны работы сетей 5G и радиовысотомеров имеют зазор 200 МГц., то есть они не пересекаются.
«Ведомости» также направили запросы представителям «Победы», «Уральских авиалиний», Red Wings и Smartavia, а также Международной ассоциации аэропортов (МАА), объединяющей крупнейшие аэропорты России.