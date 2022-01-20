Росавиация попросила авиакомпании сообщать о помехах из-за 5G

Сотрудник же одной из авиакомпаний из топ-5 возмутился, что Росавиация не опубликовала список аэропортов, где вышки 5G уже есть. «Авиакомпании не телепаты, информация нужна», – сказал он. По его же словам, установка таких вышек в зоне аэродромов фактически «обнулит» колоссальные многомиллиардные вложения государства в оборудование аэродромов по стандартам CAT I, II, III, которые обеспечивают курсо-глиссадную или радиомаячную систему захода на посадку, т.е. по приборам. «Это вынудит авиаперевозчиков уходить на запасные аэродромы при малейшем ухудшении погодных условий, что напрямую может повлиять на безопасность полетов», – заключил он.