Аналитики спрогнозировали в 2022 году замедление темпов роста перевозок в России

Темпы роста грузовых и пассажирских перевозок в России в 2022 г. замедлятся, следует из данных Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ), с которыми ознакомились «Ведомости». Перевозки грузов увеличатся на 2,7% к предыдущему году, пассажиров – сразу на 20%. В 2021 г. рост грузоперевозок в РФ составил 4,4% к уровню 2020 г. «Рекордные цены на сырьевые товары на внешних рынках стимулировали экспортеров к наращиванию поставок, а восстановление потребления товаров и услуг домашними хозяйствами поддержало спрос на внутренние грузоперевозки», – говорится в обзоре ЦЭПа.