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Аналитики спрогнозировали в 2022 году замедление темпов роста перевозок в России

Превысить доковидный уровень 2019 года сможет только пассажирская авиация
Ксения Потаева
По мнению аналитика ЦЭП ГПБ, рост грузооборота в 2022 г. составит 2,7%, в основном за счет роста спроса на услуги железнодорожного транспорта / Евгений Разумный / Ведомости

Темпы роста грузовых и пассажирских перевозок в России в 2022 г. замедлятся, следует из данных Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ), с которыми ознакомились «Ведомости». Перевозки грузов увеличатся на 2,7% к предыдущему году, пассажиров – сразу на 20%. В 2021 г. рост грузоперевозок в РФ составил 4,4% к уровню 2020 г. «Рекордные цены на сырьевые товары на внешних рынках стимулировали экспортеров к наращиванию поставок, а восстановление потребления товаров и услуг домашними хозяйствами поддержало спрос на внутренние грузоперевозки», – говорится в обзоре ЦЭПа.

Грузам нужен транспорт

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных