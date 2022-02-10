«Вкусвилл» сокращает число товаров под сторонними брендами

«Вкусвилл» сокращает число товаров под сторонними брендамиОни мешают ритейлеру развивать собственные марки, считают эксперты
«Вкусвилл» радикально сокращает ассортимент раздела «Супермаркет», в котором продавались товары под сторонними торговыми марками, в том числе не совпадающие с концепцией ритейлера (сладкая газировка, чипсы и проч.), ориентированной на здоровое питание. Об этом сообщил источник, близкий к ритейлеру. По его словам, сейчас идет распродажа остатков такой продукции. Представитель «Вкусвилла» признает, что к концу 2021 г. количество товарных позиций у «Супермаркета» сократилось, но он утверждает, что компания продолжает развивать этот проект. По его словам, ритейлер хочет «освободить место для новинок и эксклюзивных товаров», уточняя, что 97% ассортимента компании – собственные торговые марки (СТМ). На начало февраля ассортимент «Супермаркета» составлял 2000 единиц популярных брендов, говорит представитель «Вкусвилла», хотя в начале декабря основатель сети Андрей Кривенко в интервью РБК говорил, что на онлайн-полках раздела находится более 5000 товаров. Получается, что ритейлер сократил число ассортимента под чужими марками в 2,5 раза. Это подтверждают и собственные расчеты «Ведомостей». Как следует из данных раздела «Супермаркет», за последние две недели число продукции в категории «зоотовары» уменьшилось с 206 до 4, «бакалея» – с 924 до 505, «красота» – с 296 до 154, «детское питание и гигиена» – с 186 до 105 и проч. Но 8 февраля количество ассортимента у компании резко выросло. Источник, близкий к компании, объясняет это тем, что ритейлер начал активнее проводить акции и распродажи. В подразделе «Последняя цена» на 8 февраля подавляющее большинство предложений касались товаров сторонних брендов из «Супермаркета», убедился корреспондент «Ведомостей».
Решение компании источник, близкий к «Вкусвиллу», объясняет тем, что, по ее мнению, чужие бренды стали отъедать продажи у СТМ. Так, активную распродажу товаров из «Супермаркета» он связывает с желанием ритейлера освободить полки в дарксторах (локальные склады для сбора и хранения онлайн-заказов. – «Ведомости») как раз под СТМ. Он также напоминает, что развитием этого проекта занималась Лариса Романовская (занимала должность управляющей электронной коммерцией «Вкусвилла»), которая не так давно перешла в Х5 Group, а это также отразилось на концепции развития «Супермаркета». Он считает, что сам проект, скорее всего, свернут. Представитель «Вкусвилла» это не подтверждает. Он также подчеркнул, что ритейлер не ощущает конкуренции между СТМ и «Супермаркетом». По его словам, проект был создан для удобства покупателей, чтобы закрыть их потребности в любимых популярных брендах, которые они могут получить вместе с продуктами «Вкусвилла». Компания не может продавать, к примеру, кока-колу под собственной маркой, но есть покупатели, которые предпочитают этот напиток, поэтому она дает возможность купить такие товары, чтобы они не ушли в другие сервисы доставки или магазины, говорит еще один источник, близкий к ритейлеру.