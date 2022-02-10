«Вкусвилл» сокращает число товаров под сторонними брендами

Решение компании источник, близкий к «Вкусвиллу», объясняет тем, что, по ее мнению, чужие бренды стали отъедать продажи у СТМ. Так, активную распродажу товаров из «Супермаркета» он связывает с желанием ритейлера освободить полки в дарксторах (локальные склады для сбора и хранения онлайн-заказов. – «Ведомости») как раз под СТМ. Он также напоминает, что развитием этого проекта занималась Лариса Романовская (занимала должность управляющей электронной коммерцией «Вкусвилла»), которая не так давно перешла в Х5 Group, а это также отразилось на концепции развития «Супермаркета». Он считает, что сам проект, скорее всего, свернут. Представитель «Вкусвилла» это не подтверждает. Он также подчеркнул, что ритейлер не ощущает конкуренции между СТМ и «Супермаркетом». По его словам, проект был создан для удобства покупателей, чтобы закрыть их потребности в любимых популярных брендах, которые они могут получить вместе с продуктами «Вкусвилла». Компания не может продавать, к примеру, кока-колу под собственной маркой, но есть покупатели, которые предпочитают этот напиток, поэтому она дает возможность купить такие товары, чтобы они не ушли в другие сервисы доставки или магазины, говорит еще один источник, близкий к ритейлеру.