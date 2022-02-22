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Зачем «Сбер» покупает сервис доставки Vprok

Сделка позволит маркетплейсу банка расширить ассортимент товаров
Маргарита Соболь
Сделка по продаже сервиса «Сберу» выгодна обеим сторонам, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты / Евгений Разумный / Ведомости

«Сбер» ведет переговоры о покупке у X5 Group сервиса доставки Vprok, сообщили компании. Они уточняют, что сделка на данный момент не завершена. Но если это случится, то он станет частью маркетплейса «Сбермегамаркет», который, в свою очередь, войдет в холдинг электронной коммерции банка (о его создании было объявлено на прошлой неделе). Причина покупки сервиса в сообщении не называется, представитель «Сбера» от дополнительных комментариев также отказался. В свою очередь, исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман отмечает, что Vprok.ru был создан четыре года назад как дополнительная услуга для клиентов супермаркета «Перекресток». За это время рынок доставки пережил бурный рост, поэтому, по его мнению, этот сервис в дальнейшем имеет смысл развивать как маркетплейс. Для этих целей ритейлер и искал партнера.

Во сколько «Сбер» оценивает Vprok.ru – не известно. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что сервис может стоить 30–35 млрд руб. Похожие цифры – 30–37 млрд руб. – называет и управляющий директор Peregrine Сapital Дмитрий Габышев. Сооснователь Data Insight Борис Овчинников напоминает, что «Утконос» был продан «Ленте» за 20 млрд руб., при том что та сделка была нерыночной (у компаний один акционер – «Северсталь»). У Vprok же в 3 раза больше заказов, поэтому его можно продать дорого, резюмирует эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных