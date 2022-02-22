Зачем «Сбер» покупает сервис доставки Vprok

«Сбер» ведет переговоры о покупке у X5 Group сервиса доставки Vprok, сообщили компании. Они уточняют, что сделка на данный момент не завершена. Но если это случится, то он станет частью маркетплейса «Сбермегамаркет», который, в свою очередь, войдет в холдинг электронной коммерции банка (о его создании было объявлено на прошлой неделе). Причина покупки сервиса в сообщении не называется, представитель «Сбера» от дополнительных комментариев также отказался. В свою очередь, исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман отмечает, что Vprok.ru был создан четыре года назад как дополнительная услуга для клиентов супермаркета «Перекресток». За это время рынок доставки пережил бурный рост, поэтому, по его мнению, этот сервис в дальнейшем имеет смысл развивать как маркетплейс. Для этих целей ритейлер и искал партнера.