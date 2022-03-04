Инвестиции СП «Ростеха» и «Селигдара» в месторождение золота Кючус могут достичь $375 млн

Инвестиции СП «Ростеха» и «Селигдара» в месторождение золота Кючус могут достичь $375 млнЭтот актив может вывести «Селигдар» в пятерку крупнейших золотодобытчиков России
Компания «Белое золото» официально получила лицензию на крупнейшее месторождение золота в России из нераспределенного фонда – Кючус в Якутии, сообщил 3 марта ее совладелец «Селигдар». «Ведомости» выяснили подробности проекта.
«Белое золото» – СП золотодобывающей компании «Селигдар» (66,7%) и госкорпорации «Ростех» (33,3%). По условиям лицензии на Кючус ее владелец должен выйти на проектный уровень добычи на месторождении не менее 10 т золота в год. СП выиграло аукцион на Кючус 8 октября 2021 г., заплатив 7,7 млрд руб.
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