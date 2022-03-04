Инвестиции СП «Ростеха» и «Селигдара» в месторождение золота Кючус могут достичь $375 млн

«Белое золото» – СП золотодобывающей компании «Селигдар» (66,7%) и госкорпорации «Ростех» (33,3%). По условиям лицензии на Кючус ее владелец должен выйти на проектный уровень добычи на месторождении не менее 10 т золота в год. СП выиграло аукцион на Кючус 8 октября 2021 г., заплатив 7,7 млрд руб.