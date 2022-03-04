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Инвестиции СП «Ростеха» и «Селигдара» в месторождение золота Кючус могут достичь $375 млн

Этот актив может вывести «Селигдар» в пятерку крупнейших золотодобытчиков России
Василий Милькин
Реализация проекта Кючус может позволить «Селигдару» войти в топ-5 российских золотодобытчиков / Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Компания «Белое золото» официально получила лицензию на крупнейшее месторождение золота в России из нераспределенного фонда – Кючус в Якутии, сообщил 3 марта ее совладелец «Селигдар». «Ведомости» выяснили подробности проекта.

«Белое золото» – СП золотодобывающей компании «Селигдар» (66,7%) и госкорпорации «Ростех» (33,3%). По условиям лицензии на Кючус ее владелец должен выйти на проектный уровень добычи на месторождении не менее 10 т золота в год. СП выиграло аукцион на Кючус 8 октября 2021 г., заплатив 7,7 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных