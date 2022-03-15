Шорт на $8 млрд

Никель не торгуется на Лондонской бирже металлов (LME) со вторника, 8 марта, – во многом из-за просчета одного-единственного миллиардера. Еще в пятницу, 4 марта, тонна этого металла стоила дешевле $30 000. Но наступил понедельник, и котировки пробили исторический рекорд июня 2007 г. в $46 800 за тонну. Во вторник они перевалили за немыслимые $100 000. После этого биржа приостановила все операции с никелем и отменила совершенные в тот день сделки – по подсчетам Bloomberg, на сумму около $3,9 млрд. Как шутил Fortune, в тот день можно было легко разбогатеть: собрать никелевые пятицентовики США и продать на металлолом по 16 центов за штуку. Торги должны возобновиться сегодня.