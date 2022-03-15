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Шорт на $8 млрд

Сян Гуанда создал крупнейшего в мире производителя первичного никеля, но прославился игрой на бирже
Софья Корепанова
Future Publishing via Getty Images

Никель не торгуется на Лондонской бирже металлов (LME) со вторника, 8 марта, – во многом из-за просчета одного-единственного миллиардера. Еще в пятницу, 4 марта, тонна этого металла стоила дешевле $30 000. Но наступил понедельник, и котировки пробили исторический рекорд июня 2007 г. в $46 800 за тонну. Во вторник они перевалили за немыслимые $100 000. После этого биржа приостановила все операции с никелем и отменила совершенные в тот день сделки – по подсчетам Bloomberg, на сумму около $3,9 млрд. Как шутил Fortune, в тот день можно было легко разбогатеть: собрать никелевые пятицентовики США и продать на металлолом по 16 центов за штуку. Торги должны возобновиться сегодня.

Поначалу стоимость никеля росла на фоне опасений, что сократится экспорт этого металла из России, пишет The Wall Street Journal. Но не факт, что дело бы дошло до столь резкого взлета котировок, если бы крупнейший производитель первичного никеля – китайская Tsingshan Holding Group не держала короткие позиции по этому металлу. Получилась классическая ситуация короткого сжатия (short squeeze, когда цена актива неожиданно и резко возрастает, держатели коротких позиций вынуждены их закрывать или вносить дополнительное обеспечение). По данным Bloomberg от 10 марта, у Tsingshan было открыто коротких позиций на 150 000 т никеля. WSJ оценивает потери компании (на тот момент в основном бумажные) в $8 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных