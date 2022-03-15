Шорт на $8 млрд

Шорт на $8 млрдСян Гуанда создал крупнейшего в мире производителя первичного никеля, но прославился игрой на бирже
Никель не торгуется на Лондонской бирже металлов (LME) со вторника, 8 марта, – во многом из-за просчета одного-единственного миллиардера. Еще в пятницу, 4 марта, тонна этого металла стоила дешевле $30 000. Но наступил понедельник, и котировки пробили исторический рекорд июня 2007 г. в $46 800 за тонну. Во вторник они перевалили за немыслимые $100 000. После этого биржа приостановила все операции с никелем и отменила совершенные в тот день сделки – по подсчетам Bloomberg, на сумму около $3,9 млрд. Как шутил Fortune, в тот день можно было легко разбогатеть: собрать никелевые пятицентовики США и продать на металлолом по 16 центов за штуку. Торги должны возобновиться сегодня.
Поначалу стоимость никеля росла на фоне опасений, что сократится экспорт этого металла из России, пишет The Wall Street Journal. Но не факт, что дело бы дошло до столь резкого взлета котировок, если бы крупнейший производитель первичного никеля – китайская Tsingshan Holding Group не держала короткие позиции по этому металлу. Получилась классическая ситуация короткого сжатия (short squeeze, когда цена актива неожиданно и резко возрастает, держатели коротких позиций вынуждены их закрывать или вносить дополнительное обеспечение). По данным Bloomberg от 10 марта, у Tsingshan было открыто коротких позиций на 150 000 т никеля. WSJ оценивает потери компании (на тот момент в основном бумажные) в $8 млрд.