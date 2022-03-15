Танкеры-газовозы лишились 15%-ной скидки за проход через Суэцкий канал

Администрация Суэцкого канала с 15 марта отменила скидки для танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), сообщается на сайте администрации. До октября 2021 г. на проход СПГ-танкеров действовала 25%-ная скидка, в октябре она была уменьшена до 15%. Теперь же дисконт отменяется совсем.