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Танкеры-газовозы лишились 15%-ной скидки за проход через Суэцкий канал

Но на фоне аномально высоких цен на газ рынок этого почти не заметит
Матвей Катков
Dana Smillie / Bloomberg via Getty Images

Администрация Суэцкого канала с 15 марта отменила скидки для танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), сообщается на сайте администрации. До октября 2021 г. на проход СПГ-танкеров действовала 25%-ная скидка, в октябре она была уменьшена до 15%. Теперь же дисконт отменяется совсем.

По словам главы администрации канала Усамы Рабии, слова которого приводятся в релизе, решение об окончательной отмене скидок было принято из-за «значительного роста мировой торговли, улучшения экономики судов, а также развития водного пути Суэцкого канала и улучшения транзитных услуг».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных