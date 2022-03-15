Танкеры-газовозы лишились 15%-ной скидки за проход через Суэцкий канал

Танкеры-газовозы лишились 15%-ной скидки за проход через Суэцкий каналНо на фоне аномально высоких цен на газ рынок этого почти не заметит
Администрация Суэцкого канала с 15 марта отменила скидки для танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), сообщается на сайте администрации. До октября 2021 г. на проход СПГ-танкеров действовала 25%-ная скидка, в октябре она была уменьшена до 15%. Теперь же дисконт отменяется совсем.
По словам главы администрации канала Усамы Рабии, слова которого приводятся в релизе, решение об окончательной отмене скидок было принято из-за «значительного роста мировой торговли, улучшения экономики судов, а также развития водного пути Суэцкого канала и улучшения транзитных услуг».
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