«Вкусвилл» впервые за пять лет закончил год с убытками

Чистый убыток ПАО «Вкусвилл» по итогам 2021 г. составил 2,38 млрд руб., сообщает «СПАРК-Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Ритейлер, судя по ранее опубликованной информации, впервые за пять лет закончил год в минусе. К примеру, в позапрошлом году он получил чистую прибыль в размере 1,8 млрд руб., в 2019 г. этот показатель был еще выше – 2,9 млрд руб. Представитель «Вкусвилла» отказался комментировать цифры до официальной публикации отчетности, но и опровергать их не стал.