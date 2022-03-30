«Вкусвилл» впервые за пять лет закончил год с убытками

«Вкусвилл» впервые за пять лет закончил год с убыткамиРитейлер активно инвестировал в открытие магазинов и дарксторов, а также развивал доставку
Чистый убыток ПАО «Вкусвилл» по итогам 2021 г. составил 2,38 млрд руб., сообщает «СПАРК-Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Ритейлер, судя по ранее опубликованной информации, впервые за пять лет закончил год в минусе. К примеру, в позапрошлом году он получил чистую прибыль в размере 1,8 млрд руб., в 2019 г. этот показатель был еще выше – 2,9 млрд руб. Представитель «Вкусвилла» отказался комментировать цифры до официальной публикации отчетности, но и опровергать их не стал.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты объясняют понесенный ритейлером убыток тем, что компания активно инвестировала в развитие онлайн-сегмента в течение всего прошлого года. В частности, «Вкусвилл» вложил серьезные финансовые средства в строительство дарксторов (мини-склады для сбора заказов. – «Ведомости»), отмечает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Главный аналитик ПСБ Людмила Теличко, ссылаясь на данные «СПАРК-Интерфакса», уточняет, что на это направление в 2021 г. было потрачено 49,7 млрд руб. против 2,9 млрд годом ранее.