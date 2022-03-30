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«Вкусвилл» впервые за пять лет закончил год с убытками

Ритейлер активно инвестировал в открытие магазинов и дарксторов, а также развивал доставку
Маргарита Соболь
Выручка у «Вкусвилла» растет быстрее, чем дорожает себестоимость продукции / Максим Стулов / Ведомости

Чистый убыток ПАО «Вкусвилл» по итогам 2021 г. составил 2,38 млрд руб., сообщает «СПАРК-Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Ритейлер, судя по ранее опубликованной информации, впервые за пять лет закончил год в минусе. К примеру, в позапрошлом году он получил чистую прибыль в размере 1,8 млрд руб., в 2019 г. этот показатель был еще выше – 2,9 млрд руб. Представитель «Вкусвилла» отказался комментировать цифры до официальной публикации отчетности, но и опровергать их не стал.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты объясняют понесенный ритейлером убыток тем, что компания активно инвестировала в развитие онлайн-сегмента в течение всего прошлого года. В частности, «Вкусвилл» вложил серьезные финансовые средства в строительство дарксторов (мини-склады для сбора заказов. – «Ведомости»), отмечает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Главный аналитик ПСБ Людмила Теличко, ссылаясь на данные «СПАРК-Интерфакса», уточняет, что на это направление в 2021 г. было потрачено 49,7 млрд руб. против 2,9 млрд годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных