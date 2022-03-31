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Германия готовится к ЧС из-за перевода газовых контрактов в рубли

Ее примеру могут последовать и другие страны ЕС, говорят эксперты
Илья Лакстыгал Матвей Катков
Пресс-служба президента также сообщала, что Владимир Путин договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем (на фото), что перевод расчетов за газ в рубли «будет дополнительно обсужден на уровне экспертов РФ и ФРГ» / Kay Nietfeld / DPA / Picture alliance / ТАСС

Власти ФРГ начали готовиться к чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране в случае прекращения поставок газа из России. Пока речь идет о первой стадии так называемого чрезвычайного плана действий, который предусматривает жесткий контроль за хранением, импортом и потреблением газа, сообщил 30 марта в Берлине министр экономики Германии Роберт Хабек. Второй этап предусматривает признание «фактического серьезного ухудшения ситуации с газоснабжением». На третьем в стране может быть введен режим ЧС.

Власти ФРГ рассматривают худший сценарий развития ситуации, после того как страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) 28 марта единогласно отвергли требование России по переводу платежей за газ в рубли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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