Германия готовится к ЧС из-за перевода газовых контрактов в рубли

Германия готовится к ЧС из-за перевода газовых контрактов в рублиЕе примеру могут последовать и другие страны ЕС, говорят эксперты
Власти ФРГ начали готовиться к чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране в случае прекращения поставок газа из России. Пока речь идет о первой стадии так называемого чрезвычайного плана действий, который предусматривает жесткий контроль за хранением, импортом и потреблением газа, сообщил 30 марта в Берлине министр экономики Германии Роберт Хабек. Второй этап предусматривает признание «фактического серьезного ухудшения ситуации с газоснабжением». На третьем в стране может быть введен режим ЧС.
Власти ФРГ рассматривают худший сценарий развития ситуации, после того как страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) 28 марта единогласно отвергли требование России по переводу платежей за газ в рубли.
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