Германия готовится к ЧС из-за перевода газовых контрактов в рубли

Власти ФРГ начали готовиться к чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране в случае прекращения поставок газа из России. Пока речь идет о первой стадии так называемого чрезвычайного плана действий, который предусматривает жесткий контроль за хранением, импортом и потреблением газа, сообщил 30 марта в Берлине министр экономики Германии Роберт Хабек. Второй этап предусматривает признание «фактического серьезного ухудшения ситуации с газоснабжением». На третьем в стране может быть введен режим ЧС.