Западные санкции пока не успели снизить грузопотоки на железной дороге ниже уровня 2021 года

За первые три месяца 2022 г., по оперативным данным, на сети «Российских железных дорог» (РЖД) погрузка, которая традиционно не учитывает транзит и импортные грузы, составила 307,9 млн т, что лишь на 0,2% выше, чем в I квартале 2021 г.