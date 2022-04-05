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Западные санкции пока не успели снизить грузопотоки на железной дороге ниже уровня 2021 года

Эксперты отмечают, что маршруты перевозок перестраиваются с европейских направлений на другие
Ксения Потаева
Снижение объемов перевозок может быть значительно выше при полном закрытии европейских границ для российских грузов / Алексей Куденко / РИА Новости

За первые три месяца 2022 г., по оперативным данным, на сети «Российских железных дорог» (РЖД) погрузка, которая традиционно не учитывает транзит и импортные грузы, составила 307,9 млн т, что лишь на 0,2% выше, чем в I квартале 2021 г.

Сильнее всего выросла погрузка кокса – 2,6 млн т (+1,1%), нефтеналивных грузов – 55,4 млн т (+2,2%), железной руды – 29,1 млн т (+1,1%), черных металлов – 18 млн т (+5,8%), цемента – 4,8 млн т (+6,8%), промышленного сырья – 8,3 млн т (+7,5%). Кроме того, в положительную зону, по данным РЖД, вышла погрузка строительных грузов, выросшая на 0,5% до 26,4 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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