Западные санкции пока не успели снизить грузопотоки на железной дороге ниже уровня 2021 года

Западные санкции пока не успели снизить грузопотоки на железной дороге ниже уровня 2021 годаЭксперты отмечают, что маршруты перевозок перестраиваются с европейских направлений на другие
За первые три месяца 2022 г., по оперативным данным, на сети «Российских железных дорог» (РЖД) погрузка, которая традиционно не учитывает транзит и импортные грузы, составила 307,9 млн т, что лишь на 0,2% выше, чем в I квартале 2021 г.
Сильнее всего выросла погрузка кокса – 2,6 млн т (+1,1%), нефтеналивных грузов – 55,4 млн т (+2,2%), железной руды – 29,1 млн т (+1,1%), черных металлов – 18 млн т (+5,8%), цемента – 4,8 млн т (+6,8%), промышленного сырья – 8,3 млн т (+7,5%). Кроме того, в положительную зону, по данным РЖД, вышла погрузка строительных грузов, выросшая на 0,5% до 26,4 млн т.
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