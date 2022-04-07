Как Госдума решила поддержать транспорт в условиях санкций

Закон снимает ограничение на использование в России временно ввезенных иностранных контейнеров, ограничивает участие иностранных инвесторов в водных грузоперевозках, временно отменяет весовой и габаритный контроль для фур, перевозящих продовольствие, а также позволяет избежать ареста судов в случае попадания лизингодателей под санкции.