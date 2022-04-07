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Как Госдума решила поддержать транспорт в условиях санкций

Законопроект дает льготы фурам и ограничивает права иностранных инвесторов
Ксения Потаева
Госдума приняла закон о поддержке транспорта в условиях антироссийских санкций. Законопроект дает льготы фурам, защищает лизинговые суда и ограничивает права иностранных инвесторов / Максим Стулов / Ведомости

6 апреля Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект (№ 98359-8) о мерах поддержки транспортной отрасли в условиях санкций, сообщается на сайте палаты. На следующей неделе документ планируют рассмотреть в Совете Федерации.

Закон снимает ограничение на использование в России временно ввезенных иностранных контейнеров, ограничивает участие иностранных инвесторов в водных грузоперевозках, временно отменяет весовой и габаритный контроль для фур, перевозящих продовольствие, а также позволяет избежать ареста судов в случае попадания лизингодателей под санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных