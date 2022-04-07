Как Госдума решила поддержать транспорт в условиях санкций

Как Госдума решила поддержать транспорт в условиях санкцийЗаконопроект дает льготы фурам и ограничивает права иностранных инвесторов
6 апреля Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект (№ 98359-8) о мерах поддержки транспортной отрасли в условиях санкций, сообщается на сайте палаты. На следующей неделе документ планируют рассмотреть в Совете Федерации.
Закон снимает ограничение на использование в России временно ввезенных иностранных контейнеров, ограничивает участие иностранных инвесторов в водных грузоперевозках, временно отменяет весовой и габаритный контроль для фур, перевозящих продовольствие, а также позволяет избежать ареста судов в случае попадания лизингодателей под санкции.
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