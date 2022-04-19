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Цены на авиаперелеты в марте 2022 года росли рекордными темпами

Перед высоким сезоном многие пассажиры покупали билеты в последний момент
Денис Ильюшенков
Люди переходят к позднему бронированию / Максим Стулов / Ведомости

Стоимость полетов по России в эконом-классе из расчета на 1000 км пути в марте выросла сразу на 8,7% по сравнению с февралем до 5167 руб., подсчитали «Ведомости» на основе данных Росстата. Это самые высокие темпы роста в марте относительно февраля с 2000 г. До этого резче всего цены поднимались в марте 2021 г. – на 3,69% относительно предыдущего месяца, а также в марте 2019 г. – на 2,51% и марте 2010 г. – на 2,79%.

По данным Росстата, в марте текущего года цены на перелеты вплотную приблизились, но пока не достигли максимума марта 2021 г., оказавшись на 2% ниже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных