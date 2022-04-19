Цены на авиаперелеты в марте 2022 года росли рекордными темпами

Стоимость полетов по России в эконом-классе из расчета на 1000 км пути в марте выросла сразу на 8,7% по сравнению с февралем до 5167 руб., подсчитали «Ведомости» на основе данных Росстата. Это самые высокие темпы роста в марте относительно февраля с 2000 г. До этого резче всего цены поднимались в марте 2021 г. – на 3,69% относительно предыдущего месяца, а также в марте 2019 г. – на 2,51% и марте 2010 г. – на 2,79%.