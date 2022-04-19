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ФАС предложила способ сдержать цены на пластмассу

Для этого на биржу предлагается вывести не менее 10% сырья
Василий Милькин Александр Волобуев
Крупнейшим производителем нефтехимической продукции в России является «Запсибнефтехим» группы «Сибур» / Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает продавать через биржу СПбМТСБ не менее 10% товаров нефтегазохимии. Это следует из протокола заседания биржевого комитета ФАС от 4 апреля (есть у «Ведомостей»).

Как сообщается в документе, ведомство разработало проект приказа, который устанавливает для компаний, занимающих доминирующее положение на рынке, минимальный объем продукции, который должен быть продан на бирже. Норматив продаж в 10% от объема реализации на внутреннем рынке ФАС предлагает установить для 30 видов химической продукции. Перечень, в частности, включает полиэтилен, поливинилхлорид (ПВХ), пропилен, полипропилен, бензол, сжиженный аммиак (марки Б), гранулированную и жидкую серу и бутилакрилат.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных