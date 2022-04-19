ФАС предложила способ сдержать цены на пластмассу

Как сообщается в документе, ведомство разработало проект приказа, который устанавливает для компаний, занимающих доминирующее положение на рынке, минимальный объем продукции, который должен быть продан на бирже. Норматив продаж в 10% от объема реализации на внутреннем рынке ФАС предлагает установить для 30 видов химической продукции. Перечень, в частности, включает полиэтилен, поливинилхлорид (ПВХ), пропилен, полипропилен, бензол, сжиженный аммиак (марки Б), гранулированную и жидкую серу и бутилакрилат.