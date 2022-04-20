Еда для вегетарианцев подорожала до 30% из-за проблем с логистикой

Еда для вегетарианцев подорожала до 30% из-за проблем с логистикойВ итоге динамика продаж такой продукции в Великий пост снизилась в два раза
Отдельные продукты питания для вегетарианцев у поставщиков с момента начала спецоперации на Украине подорожала на треть. Это следует из опроса ритейлеров и рестораторов, который провели «Ведомости». Так, цены на тофу поднялись на 30% за март – апрель, утверждает владелец ресторана «Китайские новости» Станислав Лисиченко.
Совладелец сети кофеен «Даблби» Сергей Дашков добавляет, что дистрибуторы импортных товаров действительно подняли стоимость на 20%, а то и на все 25%, но российские (особенно те, кто успел сделать запас ингредиентов, например миндаля или кокосовой пасты) пошли на повышение не сразу. В итоге, по его словам, они увеличили цены где-то на 7–10%. Он объясняет это проблемами с поставкой упаковки: растительные напитки, к примеру, не входят в категорию продуктов первой необходимости, которые сейчас обеспечивают тетрапаком в первую очередь. Подорожание тофу, кокосового и миндального молока на 20% и выше подтвердил и владелец ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
Представитель «Азбуки вкуса» отметил, что они уже приняли заявки от поставщиков и переклеили ценники (не сообщив размер повышения), и уточнил, что сокращение ассортимента еще не фиксируется. Ритейлеры пока только начали пересмотр ценников на растительную продукцию из-за отложенного повышения цен, многие увидят существенное повышение стоимости таких товаров в мае-июне, уточняет Александра Левкова, генеральный директор «Волко молко» (занимается производством растительного молока, сыров и проч.).
Производители растительной продукции достаточно сильно зависят от некоторых импортных ингредиентов, поясняет сооснователь Ассоциации производителей альтернативных продуктов питания (АПАПП) Артем Пономарев. По его словам, сейчас у них наблюдаются сложности с поставками и рост цен из-за дефицита вне зависимости от курса рубля.
Например, осенью литр кокосового молока у поставщиков обходился в 235 руб., на пике снижения курса рубля – 390 руб., говорит управляющий директор фирмы «Индекс 0» (бренд Sooperfoods) Василий Скурида. Он уточняет, что у российских производителей концентрат кокосового молока стоит 300 руб., но его качество хуже и они тоже зависимы от импорта.
В целом растительное сырье выросло в цене на 15–70%: кто-то спекулирует, кто-то распродает остатки, говорит Левкова. У всех поставщиков – прогноз по росту стоимости на ближайшие шесть месяцев, сетует директор бренда «Не мясо» Tashir Food Марина Ройлян, уточняя, что есть сложности с поставками ингредиентов из Европы. Дистрибуторы не могут провести оплату, а «границы просто стоят», согласна Левкова.