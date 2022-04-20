Еда для вегетарианцев подорожала до 30% из-за проблем с логистикой

Совладелец сети кофеен «Даблби» Сергей Дашков добавляет, что дистрибуторы импортных товаров действительно подняли стоимость на 20%, а то и на все 25%, но российские (особенно те, кто успел сделать запас ингредиентов, например миндаля или кокосовой пасты) пошли на повышение не сразу. В итоге, по его словам, они увеличили цены где-то на 7–10%. Он объясняет это проблемами с поставкой упаковки: растительные напитки, к примеру, не входят в категорию продуктов первой необходимости, которые сейчас обеспечивают тетрапаком в первую очередь. Подорожание тофу, кокосового и миндального молока на 20% и выше подтвердил и владелец ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.