Гендиректор «Энел Россия» Стефан Звегинцов покинет свой пост

Гендиректор «Энел Россия» Стефан Звегинцов покинет свой постРанее Enel заявляла, что рассматривает «все возможные варианты» с активами в РФ
Генеральный директор «Энел Россия» (российская генерирующая компания, «дочка» итальянской Enel) Стефан Звегинцов, занимавший эту должность с 2020 г., в мае покинет свой пост, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к компании.
Один из них уточняет, что об этом 25 апреля было объявлено сотрудникам компании. Топ–менеджер, по словам собеседника, отметил, что «иностранцам все сложнее занимать руководящие позиции» в компаниях в России и риски «становятся все более ощутимыми». Звегинцов подчеркнул, что расставание с компанией для него болезненно, но это решение акционеров, пересказывает собеседник «Ведомостей». При этом топ–менеджер, по его словам, продолжит курировать российское подразделение в составе менеджмента головной группы Enel.
Место Звегинцова с 1 мая может занять директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании Жанна Седова, утверждает другой источник. Еще один собеседник не знает об уходе Звегинцова, но обращает внимание на то, что у топ–менеджера гражданство Франции, попавшей в список «недружественных» юрисдикций после начала специальной военной операции (СВО) на Украине и введения против РФ санкций стран Запада.
20 апреля российская генкомпания сообщала, что на заседании совета директоров 27 апреля будет рассмотрен вопрос «об утверждении кандидата на должность ключевого руководящего работника «Энел Россия»».
В пресс-службе «Энел Россия» отказались от комментариев.
Стефан Морис Звегинцов родился в 1968 г. во Франции. Он потомок русских эмигрантов первой волны, уехавших после Октябрьской революции 1917 г., владеет русским языком. Окончил Парижский институт политических исследований по направлению «Международный бизнес». Карьеру начал в 1992 г. во Франции в компаниях химической и нефтехимической отрасли, где занимался управлением проектами в России и Центральной Азии. В группе Enel работает более 20 лет. В 2000–2007 гг. возглавлял московское представительство группы Enel, затем с 2008 по 2010 г. руководил российским дивизионом по разведке и добыче углеводородов. В течение следующих трех лет возглавлял подразделение по развитию бизнеса Enel во Франции.
В 2014 г. стал директором по внешним связям в «Энел Россия», а также возглавил группу по устойчивому развитию компании. В 2018 г. назначен на должность заместителя гендиректора, с 1 мая 2020 г.стал гендиректором. Контракт с ним был заключен на три года, знает источник «Ведомостей».
Итальянской Enel принадлежит 56,4% в ПАО «Энел Россия». Компания, созданная в результате разделения РАО ЕЭС, сегодня владеет тремя газовыми ГРЭС (Конаковской, Невинномысской и Среднеуральской) и ветропарком в Ростовской области суммарной мощностью 5,74 ГВт. Чистая прибыль «Энел Россия» по МСФО в 2021 г. сократилась на 28,8% по сравнению с 2020 г., до 2,6 млрд руб., EBITDA снизился на 12,9% до 7,9 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка за 2021 г. составила 48,2 млрд руб. (+9,6%).
Выработка электростанций «Энел Россия» в I квартале 2022 г. выросла на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,4 млрд кВтч. Наибольший рост показала Конаковская ГРЭС – 38% до 1,86 млрд кВтч.
Новые проекты Enel в России были заморожены либо отменены после начала СВО. В частности, генкомпания отказалась от строительства ветроэлектростанции (ВЭС) в Ставропольском крае. Строительство ВЭС в Мурманской области продолжается и должно завершиться в октябре.
В середине марта 2022 г. главный исполнительный директор Enel Франческо Стараче говорил, что энергохолдинг рассматривает в отношении активов в России «все возможные варианты», доступные компании в условиях санкционных ограничений. Он отмечал, что компания «хотела бы прийти к какому-то решению в течение нескольких месяцев» (цитата по «Интерфаксу»). Топ-менеджер тогда подчеркивал, что компания не планирует расширять бизнес в России.