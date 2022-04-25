Гендиректор «Энел Россия» Стефан Звегинцов покинет свой пост

Стефан Морис Звегинцов родился в 1968 г. во Франции. Он потомок русских эмигрантов первой волны, уехавших после Октябрьской революции 1917 г., владеет русским языком. Окончил Парижский институт политических исследований по направлению «Международный бизнес». Карьеру начал в 1992 г. во Франции в компаниях химической и нефтехимической отрасли, где занимался управлением проектами в России и Центральной Азии. В группе Enel работает более 20 лет. В 2000–2007 гг. возглавлял московское представительство группы Enel, затем с 2008 по 2010 г. руководил российским дивизионом по разведке и добыче углеводородов. В течение следующих трех лет возглавлял подразделение по развитию бизнеса Enel во Франции.