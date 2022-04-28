«Газпром» отчитался о рекордных прибылях за IV квартал и весь 2021 год

«Ведомости» в феврале 2022 г. писали со ссылкой на данные ФТС, что средняя цена экспортируемого из России газа в прошлом году значительно выросла. Газ подорожал до $274 за 1000 куб. м, а сжиженный природный газ (СПГ) – до $273 за 1 т. В 2020 г. трубопроводный газ и СПГ поставлялись за рубеж, исходя из данных ФТС, по $140 за 1000 куб. м и по $228 за 1 т соответственно, то есть трубопроводный газ подорожал почти в 2 раза, СПГ – на 20%.