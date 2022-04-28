«Газпром» отчитался о рекордных прибылях за IV квартал и весь 2021 год

«Газпром» отчитался о рекордных прибылях за IV квартал и весь 2021 годДивиденды компании могут составить 52,5 рубля на акцию
«Газпром» в 2021 г. заработал 2,09 трлн руб. чистой прибыли по МСФО против 135 млрд руб. годом ранее. Об этом компания сообщила 28 апреля. Выручка монополии увеличилась на 62% и достигла 10,24 трлн руб., показатель EBITDA вырос за отчетный период в 1,5 раза, до 3,69 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 85%, до 5,7 трлн руб., а от продажи продуктов нефтегазопереработки – на 44% и составила 2,6 трлн руб.
«Основным фактором, оказавшим влияние на финансовый результат, стало увеличение цен на газ и нефть. Следствием этого стало увеличение выручки от продаж, а также рост расходов на покупные газ и нефть», – говорится в релизе «Газпрома» к отчетности. Рост доходов от реализации продуктов нефтегазопереработки в компании также поясняют ростом средних цен «во всех географических сегментах».
«Ведомости» в феврале 2022 г. писали со ссылкой на данные ФТС, что средняя цена экспортируемого из России газа в прошлом году значительно выросла. Газ подорожал до $274 за 1000 куб. м, а сжиженный природный газ (СПГ) – до $273 за 1 т. В 2020 г. трубопроводный газ и СПГ поставлялись за рубеж, исходя из данных ФТС, по $140 за 1000 куб. м и по $228 за 1 т соответственно, то есть трубопроводный газ подорожал почти в 2 раза, СПГ – на 20%.
По словам зампредседателя правления «Газпрома» Фамила Садыгова, слова которого приводит компания, средняя экспортная цена газа в IV квартале 2021 г. достигла $517 за 1000 куб. м, это втрое больше, чем за тот же период 2020 г. В целом средняя цена экспортных поставок за весь 2021 г., по его оценкам, выросла до $298 (в 2 раза выше, чем годом ранее). Оба показателя стали рекордно высокими для «Газпрома».
«Газпром» в отчетности по МСФО консолидирует и дочерние общества, в том числе «Газпром нефть», в которой монополии принадлежит около 96%. Нефть марки Brent по итогам 2021 г. подорожала на 53%, WTI – на 57%, на начало 2022 г. они торговались по $78 и $76 за баррель. Темпы роста стоимости сортов были максимальными с 2009 г. Среднегодовая цена на российскую Urals, по данным Минфина России, в прошлому году сложилась на уровне $69 за баррель против $41,7 в 2020 г.
Объем поставок газа в дальнее зарубежье (не включает поставки в страны СНГ. – «Ведомости») в прошлом году составил 185,1 млрд куб. м, что на 5,8 млрд куб. м больше, чем в 2020 г., говорил в январе 2022 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Этот результат, по его словам, вошел в четверку исторических рекордов компании. Закупку трубопроводного газа из России в прошлом году нарастили 15 стран, самый сильный прирост обеспечивали потребители в Германии (+10,5%), Турции, (+63%) и Италии (+20,3%).
Чистый долг «Газпрома» по состоянию на конец 2021 г. снизился на 26%, или 1 трлн руб. по сравнению с показателем на начало года, – до 2,9 трлн руб., следует из отчетности по МСФО. Компания также прогнозирует рост инвестпрограммы в 2022 г.: она может составить 2,26 трлн руб. против 2 трлн руб. годом ранее.
Садыгов подчеркнул, что показатель чистый долг/EBITDA, отражающий долговую нагрузку, уже в III квартале 2021 г. находился «в нижней части комфортного диапазона». В IV квартале он резко снизился и достиг по итогам года уровня в 0,7. «Мы ожидаем, что долговая нагрузка продолжит снижение – в ситуации высокой неопределенности это является залогом сохранения финансовой устойчивости [компании]», – добавил топ–менеджер.
Прибыль газовой монополии в четвертом квартале 2021 г. к тому же периоду 2020 г. выросла на 53% и составила 543 млрд руб., выручка увеличилась на 74%, до 3,52 трлн руб. Оба этих квартальных показателя также стали рекордными для холдинга. Садыгов отметил, что EBITDA, достигший в IV квартале 1,5 трлн руб., оказался больше, чем за весь 2020 г.
Основная причина существенного роста выручки и прибыли – рекордно высокие цены на газ в Европе, говорит старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит. С ним согласен заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Цены на газ в Европе в 2021 г. в среднем по сравнению с 2020 г. выросли примерно в 2 раза, напоминает он. Также сыграла свою роль политика менеджмента компании по сдерживанию роста операционных расходов группы, считает эксперт. Они выросли всего на 35%, в то время как выручка от продаж – более чем на 60%, говорит он.
Более скромный показатель чистой прибыли в IV квартале связан с тем, что «Газпром» зафиксировал обесценение активов в размере $6,1 млрд за квартал, но это бухгалтерские корректировки, а не денежные убытки, пояснил Смит.
По итогам I квартала 2022 г., вероятно, также стоит ожидать роста финпоказателей, так как средние цены на газ [в Европе] в этот период еще выше, отмечает Смит. Объемы продаж, несколько упали, но более сильный эффект будет иметь цена, поясняет он. Гривач отмечает, что цены на газ в I квартале «находятся в космосе» и с лихвой компенсируют снижение импорта газа со стороны европейцев. Выручка от экспорта за квартал может превысить показатель за весь 2020 г., прогнозирует он.
По итогам всего 2022 г. будут серьезные вопросы относительно того, сколько газа «Газпром» фактически экспортирует из–за вопроса о расчетах в рублях, говорит Смит. Если не будет значительных приостановок поставок, 2022 г. станет самым прибыльным годом в долларовом выражении в истории «Газпрома», прогнозирует аналитик. По его словам, до публикации отчета BCS Global Markets прогнозировали дивиденды газового холдинга в 46 руб. на акцию. Теперь эта оценка может быть немного выше.
Согласно дивидендной политике «Газпрома», выплату дивидендов направляется не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. «Если такое решение будет принято, дивиденды за 2021 г. могут составить около 52,5 руб. на одну акцию. При текущем уровне котировок акций «Газпрома» в районе 240 руб. за штуку дивидендная доходность может составить почти 22%», – говорится в обзоре «БКС Мир инвестиций».
28 апреля бумаги «Газпрома» на Московской бирже поднялись лишь на 0,16% до 237,53 руб. за штуку.