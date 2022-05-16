Как предпринимателю выбрать онлайн-кассу

Как Россия переходила на онлайн-кассы

Онлайн-кассы появились в России летом 2016 г., когда были внесены поправки в 54-ФЗ: они обязали торговые предприятия и ИП перейти на принципиально новую форму работы – передачу данных с контрольно-кассовой техники (ККТ) в ФНС в режиме онлайн. Вступление отдельных положений было разнесено по времени для разных категорий бизнеса.



К лету 2017 г. новое оборудование и ПО должны были внедрить все крупные торговые сети. К лету 2018 г. онлайн-кассы начали использовать владельцы вендинговых автоматов и небольшие торговые и сервисные предприятия, имеющие наемных сотрудников и работающие по патенту (патентная система налогообложения – это специальный налоговый льготный режим для ИП, при котором вместо уплаты налогов и сдачи налоговой декларации предприниматель оплачивает патент, то есть фиксированную сумму, которая рассчитывается исходя из вида и места ведения деятельности) или ЕНВД (единый налог на вмененный доход, с 1 января 2021 г. не применяется). К лету 2019 г. на онлайн-кассы должны были перейти все остальные участники рынка, то есть микропредприятия без наемных сотрудников и ИП, оказывающие услуги населению. По данным ФНС, к началу 2019 г. на новый порядок расчетов перешли 865 000 организаций и ИП, было зарегистрировано 2,3 млн касс.



В феврале 2019 г. министр финансов Антон Силуанов предложил ввести отсрочку на год для ИП без наемных сотрудников. В итоге срок был отодвинут до 1 июля 2021 г. для небольшой категории ИП – на патенте, УСН (упрощенная система налогообложения – специальный налоговый режим. Существует два вида УСН: «доходы» со ставкой 6% от суммы всей выручки ИП и «доходы-минус-расходы» со ставкой 15% от полученной разницы доходов и затрат), ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог – специальный налоговый режим, который разработан и введен специально для производителей сельскохозяйственной продукции), у которых нет наемных работников и которые продают товары своего производства или оказывают услуги самостоятельно.