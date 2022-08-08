«Магнит» выкупил у сына Абрамовича тепличный комплекс по выращиванию томатов

«Гринхаус» владеет тепличным комплексом площадью 24,5 га, а также сортировочно-упаковочным центром в Белгородской области. Компания поставляет свою продукцию федеральным сетевым ритейлерам – «Пятерочке», «Перекрестку», «Магниту», «Азбуке вкуса» и др. В 2021 г. «Гринхаус» получил чистый убыток по РСБУ в размере 488,2 млн руб., это почти вдвое меньше, чем было годом ранее. А вот его выручка за этот же период, по данным «СПАРК-Интерфакса», выросла на 35%, составив 1,5 млрд руб.