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«Магнит» выкупил у сына Абрамовича тепличный комплекс по выращиванию томатов

Сейчас компания генерирует убытки
Анна Киселева
«Гринхаус» владеет тепличным комплексом площадью 24,5 га, а также сортировочно-упаковочным центром в Белгородской области / Евгений Разумный / Ведомости

Операционная компания ритейлера «Магнит» – АО «Тандер» – стала владельцем фирмы «Гринхаус», которая специализируется на выращивании премиальных томатов. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 5 августа. Продавец – инвесткомпания Sigma Capital, принадлежащая сыну миллиардера Романа Абрамовича Аркадию. Представитель «Магнита» факт сделки подтвердил, но комментировать ее условия и дальнейшие планы по развитию бизнеса «Гринхауса» отказался. Представители Sigma Capital и Газпромбанка (в нем заложены доли в этой компании) на запросы «Ведомостей» не ответили.

«Гринхаус» владеет тепличным комплексом площадью 24,5 га, а также сортировочно-упаковочным центром в Белгородской области. Компания поставляет свою продукцию федеральным сетевым ритейлерам – «Пятерочке», «Перекрестку», «Магниту», «Азбуке вкуса» и др. В 2021 г. «Гринхаус» получил чистый убыток по РСБУ в размере 488,2 млн руб., это почти вдвое меньше, чем было годом ранее. А вот его выручка за этот же период, по данным «СПАРК-Интерфакса», выросла на 35%, составив 1,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных