Сможет ли Казахстан наладить поставки нефти в обход России

Что такое КТК

По нефтепроводу КТК Тенгиз – Новороссийск проходит более двух третей от всей экспортируемой Казахстаном нефти. По итогам 2021 г. на морском терминале было отгружено 60,7 млн т нефти, что на 2,9% больше результата 2020 г. При этом около 53 т нефти было добыто на казахстанских месторождениях Тенгиз (26,5 млн т), Кашаган (15,7 млн т) и Карачаганак (10,2 млн т). С российских месторождений Каспийского моря поступило по КТК 7,6 млн т нефти. Основными акционерами КТК являются: госкомпания «Транснефть» (управляет 24% акций, «КТК компани» – 7%), Казахстан («Казмунайгаз» с долей 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures – 1,75%); американская Chevron (через Chevron Caspian Pipeline Consortium) владеет 15%, структура «Лукойла» Lukarco B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline и Rosneft-Shell Caspian Ventures (СП «Роснефти» и Shell) – по 7,5%.