Сможет ли Казахстан наладить поставки нефти в обход России

Сможет ли Казахстан наладить поставки нефти в обход РоссииДля этого придется значительно расширить портовые мощности и построить танкерный флот
Казахстан с сентября, по данным источников Reuters, начнет продавать часть своей сырой нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана.
Один из собеседников агентства уточняет, что казахстанская государственная нефтяная компания «Казмунайгаз» (КМГ) ведет переговоры с торговым подразделением азербайджанской государственной компании SOCAR о разрешении на продажу 1,5 млн т казахстанской нефти в год через азербайджанский трубопровод, по которому доставляется нефть в турецкий средиземноморский порт Джейхан. Другой источник утверждает, что окончательный контракт должен быть подписан в конце августа, а поставки по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) начнутся через месяц.
Агентство отмечает, что объем поставок составит чуть более 30 000 барр./сутки и «является ничтожным» по сравнению с 1,3-1,4 млн барр./сутки, которые сегодня экспортируются по трубе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Казахстан начал искать пути экспорта в обход территории России после того, как возникла угроза приостановки поставок по системе КТК.
Как писали «Ведомости», в начале июля Приморский районный суд Новороссийска вынес решение о приостановке деятельности морского терминала КТК на 30 суток для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Консорциум тогда пояснял, что намерен обжаловать данное решение. В итоге 11 июля Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции и заменил приостановку деятельности КТК на штраф в 200 000 руб.
Представитель «Казмунайгаза» заявил «Ведомостям», что помимо экспорта нефти через систему КТК компании доступны и «альтернативные маршруты»: например, трубопровод Атырау – Самара (проектная мощность составляет около 17 млн т в год, загружен примерно на 70%. – «Ведомости»), а также поставки через трубопровод Казахстан – Китай и через порт Актау в направлении на Баку и Махачкалу. «Вместе с тем компанией ведется дополнительная работа по диверсификации транспортных маршрутов нефти. Все возможные альтернативные маршруты транспортировки в настоящее время находятся в стадии проработки», – отметил он.
На вопрос о поставках через трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан представитель «Казмунайгаза» не ответил.
В SOCAR и КТК на момент публикации не ответили на запросы «Ведомостей».
Экспорт казахстанской нефти составляет более 1% мировых поставок, или примерно 1,4 млн барр./сутки.
Аналитик «Финама» Андрей Маслов отмечает, что мощности КТК и трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан (67 млн и 62 млн т нефти в год соответственно. – «Ведомости») сопоставимы, но по последнему маршруту наряду с казахской прокачивается и азербайджанская нефть, что «существенно снижает его потенциал». «Учитывая, что на протяжении последних лет трубопровод был загружен почти полностью, позволяя поставлять около 58–60 млн т бакинской нефти в год, при максимальной загрузке Казахстан сможет прокачивать порядка 1,5–2 млн т в год по этому маршруту», – подсчитал он.
Эксперт добавляет, что сейчас у Казахстана нет технической возможности прекратить сотрудничество в рамках КТК. Поэтому Нур-Султан таким образом, скорее, пытается продемонстрировать Москве наличие альтернативных маршрутов экспорта нефти, а не найти реальный выход из сложившейся ситуации.
С этим согласен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов: «О полном отказе от КТК речи не идет». Но в долгосрочной перспективе диверсификация поставок, по его словам, возможна, особенно на фоне многочисленных перебоев в работе КТК в 2022 г. Напомним, что 21 марта в районе морского терминала КТК из-за сильного шторма были повреждены два из трех выносных причальных устройств (ВПУ), из-за чего отгрузку нефти пришлось приостановить. Починили оба ВПУ к концу мая. А 11 июня вблизи одного из ВПУ была обнаружена мина времен Второй мировой войны, из-за чего отгрузка нефти на время разминирования приостанавливалась.
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сомневается, что между «Казмунайгазом» и SOCAR будут подписаны конкретные обязывающие соглашения. «Азербайджанский маршрут сейчас сильно ограничен по объемам как с точки зрения достаточного количества танкеров, так и свободных мощностей нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан. Перенаправить значительные объемы нефти с КТК технически невозможно», – поясняет он.
Что такое КТК
По нефтепроводу КТК Тенгиз – Новороссийск проходит более двух третей от всей экспортируемой Казахстаном нефти. По итогам 2021 г. на морском терминале было отгружено 60,7 млн т нефти, что на 2,9% больше результата 2020 г. При этом около 53 т нефти было добыто на казахстанских месторождениях Тенгиз (26,5 млн т), Кашаган (15,7 млн т) и Карачаганак (10,2 млн т). С российских месторождений Каспийского моря поступило по КТК 7,6 млн т нефти. Основными акционерами КТК являются: госкомпания «Транснефть» (управляет 24% акций, «КТК компани» – 7%), Казахстан («Казмунайгаз» с долей 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures – 1,75%); американская Chevron (через Chevron Caspian Pipeline Consortium) владеет 15%, структура «Лукойла» Lukarco B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline и Rosneft-Shell Caspian Ventures (СП «Роснефти» и Shell) – по 7,5%.
Научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин обращает внимание, что трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан рассматривается в качестве альтернативного экспортного маршрута для поставок казахстанской нефти «уже 15 лет». «Еще в 2006 г. при запуске этого трубопровода присутствовал тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, что вызвало вопросы у российской стороны, поскольку именно тогда обсуждалось расширение пропускной способности КТК», – напоминает Притчин. Но азербайджанский маршрут все это время, по его словам, почти не использовался как более дорогой и менее надежный.
«Во-первых, Казахстан не является акционером этого трубопровода, соответственно, нет и возможности использования его на льготных условиях. Во-вторых, он ограничен пока в доставке нефти по морю в Азербайджан. КТК строился под казахское месторождение “Тенгиз”, – поясняет Притчин. – А для переброски в Баку придется строить новые перевалочные терминалы в Актау или Курыке и тянуть трубу до них, значительно расширять танкерный флот, учитывая при этом мелководье Каспия».
Даже если Казахстаном будет принято принципиальное решение на политическом уровне о диверсификации маршрутов, его реализация, по мнению эксперта, потребует «серьезных усилий» и времени, поэтому Россия в среднесрочной перспективе сохранит за собой статус ключевого транзитера казахстанской нефти.
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