КТК из-за поломок вновь резко снизил прокачку нефти через Новороссийск

КТК из-за поломок вновь резко снизил прокачку нефти через НовороссийскПроблемы с отгрузкой могут привести к выходу из проекта западных акционеров
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройств (ВПУ) на морском терминале в связи с повреждениями. Об этом 22 августа сообщила компания.
В релизе КТК уточняется, что в августе 2022 г. во время плановых работ по техобслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 водолазными группами «были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести» (полая, наполненная воздухом конструкция, предназначенная для поддержания подводных рукавов шлангов в заданной конфигурации. – «Ведомости»).
КТК также сообщил, что обратился к производителю ВПУ (компании Imodco) и в контролирующее безопасную эксплуатацию устройств классификационное общество ABS, которые «настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию ВПУ до замены танков плавучести». При этом ABS связывает обнаруженные повреждения со сложными метеоусловиями в зимний период 2021-2022 г. КТК, в свою очередь, напоминает, что «именно аномальные шторма» привели к повреждениям секций плавучих шлангов в марте 2022 г.
«Акционеры компании были уведомлены о сложившейся ситуации 5 и 17 августа 2022 г. по дефектам на танках плавучести 1 и 2 соответственно. Погрузочные операции на Морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3. Использование одного ВПУ, в настоящее время, позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах», – резюмирует КТК.
КТК – один из крупнейших инвестпроектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Основными акционерами КТК являются: госкомпания «Транснефть» (управляет 24% акций, «КТК компани» – 7%), Казахстан («Казмунайгаз» с долей 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures – 1,75%); американская Chevron (через Chevron Caspian Pipeline Consortium) владеет 15%, структура «Лукойла» Lukarco B.V. – 12,5%. Миноритарные доли также принадлежат американской Mobil Caspian Pipeline, Rosneft-Shell Caspian Ventures (СП «Роснефти» и англо–голландской Shell), BG Overseas Holding Limited, Eni International N.A. N.V., Oryx Caspian Pipeline LLC.
По трубопроводу Тенгиз – Новороссийск протяженностью 1511 км транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. Мощность трубопровода составляет 67 млн т нефти в год. По данным КТК, по итогам 2021 г. на морском терминале было отгружено 60,7 млн т нефти, что на 2,9% больше результата 2020 г.
Как писали «Ведомости», 21 марта в районе морского терминала КТК из-за сильного шторма были повреждены два из трех ВПУ, из-за чего отгрузку нефти пришлось приостановить. Починили их только к концу мая. А 11 июня вблизи одного из ВПУ была обнаружена мина времен Второй мировой войны, из–за чего отгрузка нефти на время разминирования приостанавливалась. Позднее претензии к работе КТК появились у российского Ространснадзора. В начале июля Приморский районный суд Новороссийска по иску ведомства вынес решение о приостановке деятельности морского терминала КТК на 30 суток. Консорциум тогда пояснял, что намерен обжаловать данное решение. В итоге 11 июля Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции и заменил приостановку деятельности КТК на штраф в 200 000 руб.
На фоне перебоев в отгрузках с КТК власти Казахстана активизировали попытки найти обходные пути для поставок нефти за рубеж, минуя территорию России. В частности, Reuters сообщало о переговорах казахстанской государственной нефтяной компании «Казмунайгаз» (КМГ) с торговым подразделением азербайджанской госкомпании SOCAR о разрешении на продажу 1,5 млн т казахстанской нефти в год через азербайджанский трубопровод, по которому доставляется нефть в турецкий средиземноморский порт Джейхан. Поставки, по данным агентства, могут начаться уже в сентябре («Ведомости» писали об этом 12 августа).
Эксперты ранее говорили «Ведомостям», что прокачка через трубопровод трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) не позволит существенно нарастить экспорт, а другие варианты (в том числе поставки через трубопровод Казахстан – Китай и через порт Актау) потребуют значительных вложений и времени.
22 августа Минэнерго Казахстана сообщило о введении госрегулирования розничных цен на нефтепродукты. Дизельное топливо для иностранцев с понедельника стоит почти вдвое дороже, чем для граждан Казахстана. Лимит установлен от 100 до 300 литров в одни руки по цене 230-260 тенге (28-31 руб. по текущему курсу) за литр. Сверх лимита топливо обойдется в 450 тенге/литр (54 руб.), такая цена установлена также для иностранцев.
«Цены на бензин следующих марок остаются на прежнем уровне: Аи-80 – 89 тенге/литр, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены на бензин Аи-92 и Аи-93 составляют 187 тенге/литр, в других областях Казахстана – 182 тенге/литр», – говорится в релизе на сайте министерства.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павел Гаврилов не считает, что сбои в работе КТК могут серьезно повлиять на работу проекта. «В работе КТК заинтересованы все: и Казахстан, и Россия, и зарубежные инвесторы», – уточняет он.
Гаврилов допускает, что сложившаяся ситуация может «усилить желание Казахстана диверсифицировать нефтяные поставки». Эксперт сомневается в том, что временная приостановка двух из трех работающих ВПУ способна серьезно повлиять на глобальный рынок нефти и мировые нефтяные котировки.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, напротив, считает, что сложившаяся ситуация может стать причиной для выхода некоторых зарубежных акционеров из проекта, поскольку «трубопровод помимо технических испытывает еще и политические сложности».
Гришунин также сомневается и в возможности перенаправить экспортные потоки казахстанской нефти в обход России. «Отгрузки через нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан в лучшем случае позволят поставить 1-1,5 млн т нефти в год, так как практически вся его мощность занята поставками азербайджанской нефти», – отметил он.
По оценке НРА, очередной вынужденный простой КТК может оказать «локальное положительное влияние» на российских производителей, которые могут несколько сократить дисконт, с которым продается за рубежом российский сорт Urals.
После начала специальной военной операции (СВО) на Украине ЕС, США и ряд стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, решили отказаться от импорта нефти из РФ, что создало риски дефицита на рынке. Как отмечало Международное энергетическое агентство, попытки «наказать Москву» с помощью запрета на импорт нефти только усугубили кризис предложения и привели к росту цен. В итоге с февраля по июнь 2022 г. стоимость Brent выросла на 31% до $121/барр., а WTI – на 22% до $118. По данным на 13.00 мск, Brent торгуется по $96,5/барр., WTI – по $90,2/барр.