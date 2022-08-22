КТК из-за поломок вновь резко снизил прокачку нефти через Новороссийск

Как писали «Ведомости», 21 марта в районе морского терминала КТК из-за сильного шторма были повреждены два из трех ВПУ, из-за чего отгрузку нефти пришлось приостановить. Починили их только к концу мая. А 11 июня вблизи одного из ВПУ была обнаружена мина времен Второй мировой войны, из–за чего отгрузка нефти на время разминирования приостанавливалась. Позднее претензии к работе КТК появились у российского Ространснадзора. В начале июля Приморский районный суд Новороссийска по иску ведомства вынес решение о приостановке деятельности морского терминала КТК на 30 суток. Консорциум тогда пояснял, что намерен обжаловать данное решение. В итоге 11 июля Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции и заменил приостановку деятельности КТК на штраф в 200 000 руб.