Газпромбанк продал «Росатому» промплощадку «Ижорских заводов»Госкорпорация консолидирует машиностроительные активы под пик загрузки 2023-2025 годов
Газпромбанк (ГПБ) закрыл сделку по продаже «Атомэнергомашу» (АЭМ, машиностроительный дивизион «Росатома») производственных мощностей Ижорской промышленной площадки. Об этом банк сообщил 25 августа.
В релизе уточняется, что в периметр сделки вошли мощности, «задействованные в производстве оборудования для атомной отрасли и нефтегазохимии». Другие параметры, включая сумму, площадь проданного актива и перечень оборудования, сторонами не раскрываются.
Источник «Ведомостей», знакомый с деталями сделки, уточняет, что речь идет именно о покупке предприятия (земли и оборудования), а не о приобретении юридического лица ПАО «Ижорские заводы», которое остается за ГПБ.
Ижорская промышленная площадка расположена на юго-востоке Санкт-Петербурга в районе Колпино. Это вторая по величине промзона города после Шушар площадью более 1000 га. Но «Ижорские заводы», являющиеся одним из старейших промпредприятий России, основанным в 1722 г., владеют лишь частью этой площадки - по разным оценкам, от нескольких десятков до нескольких сотен гектар (представитель «Ижорских заводов» не смог уточнить размер площади предприятия). Часть промплощадки занимают структуры принадлежащей ГПБ машиностроительной группы ОМЗ, часть сдается в аренду. По данным СПАРК, по адресу промзоны Колпино зарегистрировано более 200 юрлиц.
В 2020 г. «Ижорские заводы» получили 750,8 млн руб. чистой прибыли по МСФО против убытка в 27,3 млн руб. за 2019 г., выручка выросла на 37% до 8,99 млрд руб., следует из отчетности. За первые полгода 2021 г. предприятие заработало 164,1 млн руб. прибыли и почти 4 млрд руб. выручки (данных по МСФО за весь 2021 г. нет).
На сайте «Ижорских заводов» уточняется, что предприятие производит оборудование для АЭС (корпусное для реакторов типа ВВЭР) и нефтехимии, а также спецстали (в состав входит «ОМЗ-спецсталь») и сварочные материалы (ООО «Ижорские сварочные материалы»).
Представители ГПБ, входящей в него группы ОМЗ, «Росатома» и АЭМ не смогли уточнить, какие именно мощности были куплены. Но в интервью «Интерфаксу» 25 августа гендиректор АЭМ Андрей Никипелов сообщил, что у АЭМ в результате сделки «появился филиал "АЭМ-спецсталь", который обеспечивает машиностроительный дивизион и других российских потребителей заготовками, и филиал "Ижора", участвующий в изготовлении реакторного оборудования и оборудования для нефтегаза». Они оба вошли в состав дочерней структуры «Атомэнергомаша» «АЭМ-технологии».
В сообщении ГПБ отмечается, что сделка состоялась в рамках стратегии «поэтапного выхода из инвестиций в небанковские сегменты». В середине июня, как писали «Ведомости», подконтрольная ГПБ группа ОМЗ продала чешскую компанию атомного машиностроения Skoda JS, эксперты оценивали размер сделки в $50-70 млн.
Нынешнюю сделку по выкупу активов «Ижорских заводов» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин оценивает в 5,1-5,7 млрд руб.
«Включение производственных мощностей Ижорской промплощадки в контур «Росатома» отвечает интересам обеих сторон и позволит эффективно решить стратегические задачи атомной отрасли как внутри страны, так и за рубежом», – отметил зампред правления ГПБ Александр Степанов, слова которого приводятся в релизе.
«Росатом» консолидирует активы в сфере атомного машиностроения на базе АЭМ с начала 2010-х гг. (в советское время эти заводы находились за периметром атомной отрасли и стали собираться в единый дивизион только после создания госкорпорации). «Ижорские заводы» до этого периода оставались безальтернативным поставщиком корпусов реакторов ВВЭР. Другое крупное предприятие атомного машиностроения — волгодонский «Атоммаш» — после распада СССР попало в частные руки и был перепрофилировано.
«Росатом» пытался создать конкуренцию «Ижоре»: с нуля было налажено производство реакторного оборудования на купленном в 2011 г. «Петрозаводскмаше», стоимость которого в 2011 г. оценивалась в 80 млн евро. Госкорпорация позже приобрела и долю в краматорской «Энергомашспецстали» — конкуренте «ОМЗ-спецсталь».
А в 2013 г. внешние поставщики «Росатома» лишились еще одного сегмента: корпусное оборудование для реакторов РИТМ-200 (устанавливаются на атомные ледоколы и плавучие энергоблоки) стал поставлять принадлежащий госкорпорации завод «ЗиО-Подольск». Кроме того, в контур «Росатома» перешел и «Атоммаш». В итоге сейчас АЭМ консолидировал практически все крупные активы атомного машиностроения в России.
Сегодня АЭМ производит основные блоки реакторного отделения АЭС, а также машинного зала. В периметр дивизиона также входят предприятия, выпускающие оборудование для теплоэнергетики, нефтегазохимии и судостроения. Никипелов в интервью сообщил, что с 2018 по 2021 г. объем инвестиций АЭМ в «повышение эффективности и расширение компетенций существующих мощностей» достиг порядка 26 млрд руб. Выручка АЭМ за 2021 г., по его словам, составила 106 млрд руб., а в этом году она должна вырасти до 130 млрд руб.
Как писали «Ведомости» в июле 2021 г., в ближайшие годы «АЭМ-технологии» намерено резко нарастить инвестпрограмму. Гендиректор компании Игорь Котов говорил тогда, что в 2021-2023 гг. она в 1,6 раза превысит капзатраты на предыдущую трехлетку (2018–2020 гг.) и почти в 6 раз – инвестпрограмму на 2015–2017 гг. Котов пояснял «Ведомостям», что завершение инвестцикла синхронизировано по времени с планируемым пиком загрузки производственных мощностей машиностроительных заводов АЭМ, который ожидается в 2023–2025 гг. Именно на этот период придутся основные отгрузки оборудования для расположенной в Турции АЭС «Аккую» и атомных станций «Тяньвань» и «Сюйдапу» в Китае.
Гришунин добавляет, что «Росатом» консолидирует машиностроительные мощности «для замыкания полного цикла» производства продукции атомного машиностроения. «Российская компания остается единственным некитайским игроком полного цикла, способным производить и эксплуатировать установки любых типов от классических ВВЭР до реакторов на быстрых нейтронах», — сказал он.