Газпромбанк продал «Росатому» промплощадку «Ижорских заводов»

Как писали «Ведомости» в июле 2021 г., в ближайшие годы «АЭМ-технологии» намерено резко нарастить инвестпрограмму. Гендиректор компании Игорь Котов говорил тогда, что в 2021-2023 гг. она в 1,6 раза превысит капзатраты на предыдущую трехлетку (2018–2020 гг.) и почти в 6 раз – инвестпрограмму на 2015–2017 гг. Котов пояснял «Ведомостям», что завершение инвестцикла синхронизировано по времени с планируемым пиком загрузки производственных мощностей машиностроительных заводов АЭМ, который ожидается в 2023–2025 гг. Именно на этот период придутся основные отгрузки оборудования для расположенной в Турции АЭС «Аккую» и атомных станций «Тяньвань» и «Сюйдапу» в Китае.